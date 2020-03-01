Стриминг HBO Max запустят без спецвыпуска «Друзей»

WarnerMedia отложила премьеру спецвыпуска сериала «Друзья». Изначально релиз был приурочен к запуску платформы HBO Max, который состоится в мае. Новая дата выхода спецпроекта не уточняется.

Съемки часовой передачи, в которой актеры обсудят сериал вместе с его создателями Дэвидом Крэйном и Мартой Кауффман, должны были пройти марте, но их перенесли из-за вспышки коронавируса.

В спецвыпуске на экране вновь встретятся Кортни Кокс, Мэтт ЛеБлан, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон. Проект находился в разработке несколько месяцев и официально получил зеленый свет 22 февраля, когда актеры и студия смогли достигнуть договоренностей. За участие в выпуске звезды «Друзей» получат от 3 до 4 млн долларов.



В 2019 году «Друзья» отметили 25-летие. Премьера сериала состоялась в 1994 году. Проект просуществовал 10 сезонов и завершился в 2004-м. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х. О юбилее сериала читайте в спецпроекте КиноПоиска.

Источник: Deadline

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