КиноПоиск

Изготовление ламп и медитация: Дэвид Линч рассказал, чем занимается в самоизоляции

Обсудить0

В середине марта издание Vulture запустило серию материалов, в которых режиссеры рассказывают, как проводят время в самоизоляции. Последним героем рубрики стал Дэвид Линч. В разговоре с журналистом он заявил, что с появлением пандемии человечество переживает беспрецедентный опыт, а карантин — неплохое время для рефлексии.  

Во время самоизоляции Линч нашел необычное хобби — режиссер «Твин Пикс» посвятил себя изготовлению ламп.

«Мне нравится быть дома. Прямо сейчас я нахожусь в мастерской, тружусь над этими маленькими лампами. Это так весело — придумывать новые лампы и изготавливать их с помощью разных инструментов и материалов, — рассказывает Линч. — Мне нравится работать со смолой, деревом и электричеством. И лампы прекрасно объединяют в себе эти три вещи. Очень здорово трудиться в мастерской». 

«На улице уже теплеет, у меня есть художественная мастерская, так что я планирую вернуться к живописи. Во время изоляции люди могут писать рассказы и поэзию, они также могут придумывать различные игры, — продолжает режиссер. — А еще они могут медитировать. Если вы ищете идеи для истории, то поймете, что поток мыслей открывается в тот момент, когда стресс и накопившийся негатив начинают уходить».

Сам Линч признается, что уделяет медитации по 20 минут ежедневно. По его словам, эта практика избавляет людей от внутреннего напряжения и делает их более счастливыми. «Сейчас идеальный момент, когда муж, жена и дети могут учиться и медитировать всей семьей».

Напоследок режиссер выразил надежду, что киноиндустрия переживет текущий кризис, хотя сам не собирается смотреть кино в ближайшее время.

«Сейчас я не планирую что-то смотреть, но надеюсь, что этот коллективный опыт никуда не исчезнет. Я слышал, что что многие скучают по кинотеатрам, где люди могут собираться все вместе. Я не думаю, что это куда-то исчезнет, но сейчас кинотеатры точно под угрозой. Выдержат ли они эти непростые времена? Надеюсь, что да», — заключил Линч.

Источник: Vulture

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить
Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Далее 269 ₽ в месяц
Смотреть

Смотрите также

Квентин Тарантино стал чаще публиковать тексты о кино. Вот что он пишет

Квентин Тарантино стал чаще публиковать тексты о кино. Вот что он пишет

3 апреля0
Эдгар Райт поставит фильм об андроиде, который решил написать сценарий

Эдгар Райт поставит фильм об андроиде, который решил написать сценарий

1 апреля1
Мем дня: Герои «Твин Пикс» и коронавирус
Бюро находок

Мем дня: Герои «Твин Пикс» и коронавирус

31 марта3
Кто, как и почему убил, а потом воскресил «Твин Пикс»
Культовые сериалы

Кто, как и почему убил, а потом воскресил «Твин Пикс»

7 марта25

Главное сегодня

Альтернатива «Мулан» и «Чудо-женщине»: Что смотреть вместо отмененных фильмов прямо сейчас

Сегодня2
Альтернатива «Мулан» и «Чудо-женщине»: Что смотреть вместо отмененных фильмов прямо сейчас
Как инди-комикс «Мне это не нравится» стал хитом Netflix
Через вселенные

ПодкастКак инди-комикс «Мне это не нравится» стал хитом Netflix

Сегодня3
Изготовление ламп и медитация: Дэвид Линч рассказал, чем занимается в самоизоляции

Изготовление ламп и медитация: Дэвид Линч рассказал, чем занимается в самоизоляции

час назад0
Что происходит со стримингом в эпоху карантина?

Что происходит со стримингом в эпоху карантина?

Вчера10
Фильм недели: «Эмма.» — чем смешит и изумляет экранизация Остин с Аней-Тейлор Джой

Фильм недели: «Эмма.» — чем смешит и изумляет экранизация Остин с Аней-Тейлор Джой

Вчера8
Apple откроет бесплатный доступ к своим сериалам

Apple откроет бесплатный доступ к своим сериалам

Сегодня, 16:073
Рекомендации возвращаются
Блог команды

Рекомендации возвращаются

Сегодня, 15:2830
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт