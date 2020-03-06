Изготовление ламп и медитация: Дэвид Линч рассказал, чем занимается в самоизоляции

В середине марта издание Vulture запустило серию материалов, в которых режиссеры рассказывают, как проводят время в самоизоляции. Последним героем рубрики стал Дэвид Линч. В разговоре с журналистом он заявил, что с появлением пандемии человечество переживает беспрецедентный опыт, а карантин — неплохое время для рефлексии.

Во время самоизоляции Линч нашел необычное хобби — режиссер «Твин Пикс» посвятил себя изготовлению ламп.

«Мне нравится быть дома. Прямо сейчас я нахожусь в мастерской, тружусь над этими маленькими лампами. Это так весело — придумывать новые лампы и изготавливать их с помощью разных инструментов и материалов, — рассказывает Линч. — Мне нравится работать со смолой, деревом и электричеством. И лампы прекрасно объединяют в себе эти три вещи. Очень здорово трудиться в мастерской».

«На улице уже теплеет, у меня есть художественная мастерская, так что я планирую вернуться к живописи. Во время изоляции люди могут писать рассказы и поэзию, они также могут придумывать различные игры, — продолжает режиссер. — А еще они могут медитировать. Если вы ищете идеи для истории, то поймете, что поток мыслей открывается в тот момент, когда стресс и накопившийся негатив начинают уходить».

Сам Линч признается, что уделяет медитации по 20 минут ежедневно. По его словам, эта практика избавляет людей от внутреннего напряжения и делает их более счастливыми. «Сейчас идеальный момент, когда муж, жена и дети могут учиться и медитировать всей семьей».

Напоследок режиссер выразил надежду, что киноиндустрия переживет текущий кризис, хотя сам не собирается смотреть кино в ближайшее время.

«Сейчас я не планирую что-то смотреть, но надеюсь, что этот коллективный опыт никуда не исчезнет. Я слышал, что что многие скучают по кинотеатрам, где люди могут собираться все вместе. Я не думаю, что это куда-то исчезнет, но сейчас кинотеатры точно под угрозой. Выдержат ли они эти непростые времена? Надеюсь, что да», — заключил Линч.

Источник: Vulture

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