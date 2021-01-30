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Apple откроет бесплатный доступ к своим сериалам

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Компания Apple сделает часть своего контента бесплатным на время карантина. Начиная с 11 апреля на стриминге можно будет без подписки посмотреть несколько сериалов, включая триллер М. Найта Шьямалана и драму о покорении космоса с Юэлем Киннаманом, а также документальный фильм про африканских слонов.

Список проектов Apple TV+, которые появятся в открытом доступе:

На прошлой неделе HBO отменил подписку для девяти сериалов из своего каталога. С 3 апреля американские зрители могут бесплатно смотреть «Настоящую кровь», «Прослушку», «Клан Сопрано», «Клиент всегда мертв», «Футболистов», «Кремниевую долину», «Наследников», «Вице-президента» и «Барри».

Источник: Variety

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Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Далее 269 ₽ в месяц
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