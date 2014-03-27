5 лучших трейлеров недели: «Незнакомец», «Полуночное Евангелие» и «Эвакуация»

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«Незнакомец», первый сезон

Сериал от свежезапустившегося сервиса Quibi (то есть фильм, порезанный на коротенькие серии) на старую добрую тему опасных пассажиров, но в современных реалиях. Девушка-водитель (Майка Монро), использующая райдшеринговое приложение, берется подвезти незнакомца, который ей с порога заявляет, что только что совершил убийство. А если она не расскажет ему интересную историю, то тоже отправится к праотцам. История, видимо, психопату не понравилась, и теперь героине предстоит веселенькая ночка.

«Поездка в Грецию»

Два друга, британские актеры Стив Куган и Роб Брайдон, всем нам на зависть продолжают путешествовать по живописным европейским странам (парочка уже покаталась по родной Англии, Италии и Испании). На этот раз приятели отправились по стопам Одиссея, из Трои в Итаку, наслаждаясь местной кухней и прекрасными видами, не забывая при этом, как водится, обмениваться едкими комментариями и упражняться в актерском мастерстве.

«Половина всего»

Netflix продолжает развлекаться с романтическими комедиями, в которые с успехом вдохнул новую жизнь. «Половина всего» — вольный пересказ «Сирано де Бержерака» в современных реалиях, где один персонаж, умеющий обращаться со словами, помогает другому добиться расположения женщины. Здесь в центре сюжета — отличница Элли, которая берется помочь школьному спортсмену добиться руки и сердца местной красавицы. Ситуация заметно осложняется, когда Элли понимает, что девушка испытывает к ней романтические чувства.

«Полуночное Евангелие»

Новый анимационный проект Пендлтона Уорда, автора «Времени приключений», созданный совместно с комиком Дунканом Трасселлом. Главный герой — создатель пространства Клэнси, обладатель ломанного симулятора мультивселенной. Однажды он покидает родной дом и отправляется в путешествие, чтобы взять интервью у существ, которые живут в умирающих мирах. Судя по всему, Уорд дал полную свободу своей фантазии, и в результате 20 апреля свет увидит нечто поистине безумное.

«Эвакуация»

В перерыве между фильмами Marvel Крис Хемсворт снялся в боевике «Эвакуация» — полнометражном режиссерском дебюте актера Сэма Харгрейва. Действие разворачивается в городе Дакка, столице государства Бангладеш и одном из самых неприступных мест в мире. Именно туда отправляется наемник в исполнении Хемсворта, чтобы спасти сына наркобарона, который стал пешкой в войне двух группировок.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.