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Константин Богомолов готовит сериал о карантине в формате screenlife

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Видеосервис START объявил о разработке сериала «Безопасные связи», который расскажет о жизни во время карантина. Проект будет состоять из 10 серий длительностью по 15 минут, каждая будет снята в формате screenlife. Режиссером выступит шоураннер «Содержанок» Константин Богомолов.

«Безопасные связи» покажут истории трех пар, чьи отношения развиваются во время карантина. Главными героями станут тридцатилетние молодожены, разведенные пожилые люди и подростки из разных городов.

Screenlife — технология захвата экрана, при которой происходящее разворачивается на экране телефона или монитора компьютера. Таким образом, зрители видят и слышат все, что и главный герой, включая клики мыши и запущенные приложения. Важную роль в данном случае играет веб-камера, записывающая лица актеров.

«Проект „Безопасные связи“ — это прежде всего история о том, что карантин не повод останавливать жизнь и ждать, когда же „все это закончится“, а возможность почувствовать: то, что происходить сейчас, — это и есть жизнь. И у нас есть возможность прожить ее максимально интересно. Создать что-то новое и по-настоящему познакомиться с собой и людьми вокруг», — рассказывает продюсер Ирина Сосновая.

В феврале Богомолов завершил съемки детективного сериала «Хороший человек». Проект основан на истории ангарского маньяка Михаила Попкова, осужденного на пожизненный срок за убийство 22 человек.

«Безопасные связи» выйдут на START уже в конце апреля.

Источник: Пресс-служба START

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Константин Богомолов готовит сериал о карантине в формате screenlife

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