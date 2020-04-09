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Космические акулы и прощание с Бро Тором: Что Тайка Вайтити рассказал о «Торе 4»

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Режиссер Тайка Вайтити пересмотрел с фанатами «Тор: Рагнарёк» и одновременно провел в Instagram прямой эфир, в котором вместе Тессой Томпсон обсудил четвертый фильм о боге грома. Вайтити в общий чертах рассказал, что ждет зрителей в «Тор: Любовь и гром», какие персонажи точно не появятся в картине и даже показал концепт-арт.

Вот что рассказал Вайтити.

О сценарии

«Он наилучшим образом чрезмерный, — заявил Вайтити, рассказывая о проекте. — По сравнению с ним Рагнарёкпохож на обычный, рядовой фильм. Мы словно спросили группу 10-летних, что должно быть в фильме, и в итоге просто согласились на все».

Об обитателях космоса

Вайтити намекнул, что в «Любви и громе» он намерен и дальше исследовать странные уголки космоса киновселенной Marvel. В частности, он планирует показать в картине космических акул, которые в комиксах появлялись как звездные акулы. Режиссер не уточнил, как они вписываются в сюжет.

О Корге

Режиссера спросили, будет ли в фильме романтическая линия у его персонажа — каменистого Корга. Вайтити ответил отрицательно и рассказал, что Корг был в свое время сильно влюблен, но пережил утрату. «Он не уверен, что у него хватит храбрости вновь влюбиться», — отметил постановщик.

При этом в целом роль Корга будет расширена, и зрители больше узнают о персонаже и его истории.

«Мы касаемся, как бы это сказать, культуры Корга, — заявил Вайтити. — Откуда он родом, несколько культурных особенностей кронанов. Если почитать комиксы, там есть про то, как они размножаются».

О Бро Торе

Вайтити признался, что не уверен, есть ли в его истории место для Толстого Тора, который появился в «Мстители: Финал». Режиссер считает, что с этой версией уже сделано все возможное и надо двигаться дальше.

О новых персонажах

По словам постановщика, в фильме точно не будет Серебряного Сёрфера — глашатая пожирателя планет Галактуса и одного из самых известных космических персонажей Marvel. Зато он подумывает включить в сюжет Бета Рэя Билла — побратима Тора, который сумел поднять молот Мьёльнир и на короткое время стал новым богом грома. Его гигантскую голову можно заметить в «Тор: Рагнарёк» на стене дворца Грандмастера.

«Я бы очень хотел добавить Бета Рэя Билла, но пока не уверен, сейчас многое находится под вопросом», — сказал Вайтити.

Режиссер не раскрыл, кого именно играет в фильме Кристиан Бэйл. Он также не рассказал, появится ли в продолжении Локи и не подтвердил слова Вина Дизеля, что в «Торе 4» будут Стражи Галактики.

О концептах

Во время трансляции Вайтити показал несколько концепт-артов из будущего фильма. Режиссер показал общий вид Нового Асгарда, где, судя по всему, используются летающие корабли. Он также поделился высокотехнологичными версиями экзокостюмов для представителей жукоподобной расы Мика, приятеля Корга и Тора. Один вариант при этом облачен в строгий костюм, а вместо руки, такое ощущение, гигантская ручка. На данный момент сказать сложно, потому как картинки не отличаются высоким качеством.

В какой-то момент место Томпсон в эфире занял Марк РуффалоВайтити прекратил рассказ и вместо этого начал дурачиться и развлекаться с функциями совместной трансляции.

Сюжет «Тор: Любовь и гром» не раскрывается. Известно лишь, что в продолжении в роли Джейн Фостер вернется Натали Портман, которая предстанет в новом образе — Тора-женщины. Согласно комиксам, Джейн смогла поднять молот Мьёльнир, после того как Тор оказался его недостоин. По слухам, четвертый фильм будет связан с сюжетом сериала «Локи», который выйдет на стрим-сервисе Disney+. Предполагается, что именно благодаря Локи в основную киновселенную вернется молот Тора, разрушенный в «Тор: Рагнарёк».

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