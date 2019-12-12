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Видео: Альтернативная сцена смерти Черной Вдовы в «Мстители: Финал»

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В сети появилась альтернативная сцена из блокбастера «Мстители: Финал», в которой Черная Вдова жертвует собой ради Камня души на планете Вормир. В этой версии Клинт и Наташа сражаются на Вормире с воинами Таноса, посланными забрать камень. Вдову смертельно ранят, но она успевает доползти до края и, прежде чем броситься вниз, в последний раз спасает жизнь друга.

Альтернативная версия заметно отличается от той, что зрители видели в кинотеатрах. В ней Наташа и Клинт дрались между с собой: каждый хотел пожертвовать собой и сохранить жизнь друга. В итоге ради камня все равно умирала Вдова.

Режиссеры Энтони и Джо Руссо решили переснять сцену, после того как заметили, что первый вариант получился слишком сложным и неловким. Они поняли, что сцена самопожертвования лучше работает с участием только Клинта и Наташи.

  • В 2019 году «Финал», заключительная часть «саги бесконечности» киновселенной Marvel, стал самым кассовым фильмом в истории (без учета инфляции). Общие сборы картины составили 2,79 млрд долларов.

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