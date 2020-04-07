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300 фанатов в карантине по всему миру пересняли «Назад в будущее 2»

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«Проект 88» (Project 88) — полнометражный фанатский ремейк фильма «Назад в будущее 2», в создании которого приняли участие более 300 человек из девяти стран по всему миру. Работа велась в домашних условиях с применением подручных средств, так как все участники проекта находятся в карантине из-за коронавируса. В результате получилась безумная версия знакомой истории, разыгранная актерами самых разных возрастов с помощью анимации, кошек, собак и даже бананов.

«Идея была разбить фильм на 88 сцен и найти людей со всего света, чтобы они воссоздали их с использованием чего угодно, что есть под рукой, — говорится в описании к видео. — У каждой команды была одна неделя, чтобы закончить свою сцену».

Отмечается также, что работа над «Проектом 88» помогла участникам передохнуть и расслабиться, пока мир переживает непростые времена.

Осенью 2018 года опрос THR и Morning Consult выяснил, что многие американцы ждут возвращения «Назад в будущее» на большие экраны. Из более 2000 опрошенных 71% респондентов отметили, что хотят увидеть возрождение франшизы. Создатели трилогии Роберт Земекис и Боб Гейл, в свою очередь, неоднократно повторяли: их совершенно не интересует ребут франшизы, и ремейк не появится на свет, пока они живы.

Трилогию «Назад в будущее» вы прямо сейчас можете посмотреть на КиноПоиск HD.

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Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Далее 269 ₽ в месяц
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