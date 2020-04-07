300 фанатов в карантине по всему миру пересняли «Назад в будущее 2»

«Проект 88» (Project 88) — полнометражный фанатский ремейк фильма «Назад в будущее 2», в создании которого приняли участие более 300 человек из девяти стран по всему миру. Работа велась в домашних условиях с применением подручных средств, так как все участники проекта находятся в карантине из-за коронавируса. В результате получилась безумная версия знакомой истории, разыгранная актерами самых разных возрастов с помощью анимации, кошек, собак и даже бананов.

«Идея была разбить фильм на 88 сцен и найти людей со всего света, чтобы они воссоздали их с использованием чего угодно, что есть под рукой, — говорится в описании к видео. — У каждой команды была одна неделя, чтобы закончить свою сцену».

Отмечается также, что работа над «Проектом 88» помогла участникам передохнуть и расслабиться, пока мир переживает непростые времена.

Осенью 2018 года опрос THR и Morning Consult выяснил, что многие американцы ждут возвращения «Назад в будущее» на большие экраны. Из более 2000 опрошенных 71% респондентов отметили, что хотят увидеть возрождение франшизы. Создатели трилогии Роберт Земекис и Боб Гейл, в свою очередь, неоднократно повторяли: их совершенно не интересует ребут франшизы, и ремейк не появится на свет, пока они живы.