Новый фильм Мартина Скорсезе может выйти на Apple или Netflix

Представители Мартина Скорсезе начали переговоры со стрим-сервисами Netflix и Apple TV+ по поводу финансирования и/или дистрибьюции нового фильма режиссера — триллера «Убийцы цветочной луны». Картина изначально разрабатывалась для Paramount, но в итоге студию испугал производственный бюджет в 200 млн долларов. В результате Скорсезе предложили найти для проекта новый дом.

Экранизация одноименной книги Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны» расскажет о реальных событиях, произошедших в Оклахоме в начале XX века. Тогда на территории индейского племени осейджи была обнаружена нефть, в результате чего некоторые индейцы стали богатейшими людьми. Однако вскоре они начали погибать при подозрительных обстоятельствах.

В 1923 году, когда количество жертв превысило два десятка, дело перешло в руки Бюро расследований, которое в дальнейшем было переименовано в Федеральное бюро расследований, а убийства осейджей стали одним из первых дел ФБР. В 1924 году, когда организацию возглавил Дж. Эдгар Гувер, он послал в Осейдж ряд оперативников под прикрытием, включая коренного американца. Размах преступлений оказался гораздо шире, чем ожидали сотрудники ФБР.

Главные роли в фильме исполнят Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро. Предполагалось, что Скорсезе приступит к съемкам картины в марте 2020 года. Однако возможные проблемы с бюджетом и пандемия коронавируса внесли свои коррективы, и теперь сложно сказать, когда начнется производство проекта.

Дата премьеры «Убийц цветочной луны» пока не объявлена.

Источник: The Wall Street Journal

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