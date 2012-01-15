«Дау» Ильи Хржановского выйдет онлайн в середине апреля

Скандальный проект Ильи Хржановского «Дау» можно будет посмотреть в сети начиная с середины апреля. Об этом сообщает «Искусство кино» со ссылкой на лекцию Polit.ru.

Точная дата релиза не уточняется. По словам Хржановского, сперва на VOD выйдут две части проекта — «‎Дегенерация»‎ и «‎Наташа»‎, представленные на недавнем кинофестивале в Берлине. После них, с перерывом в несколько дней, станут доступны другие фильмы. Также зрители увидят сериалы, тексты и все 700 часов отснятого материала «Дау».

В конце 2019 года министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем фильмам «Дау», так как усмотрело в эпизодах «Наташа», «Новый человек», «Нора Сын», «Саша Валера» материалы, пропагандирующие порнографию. Впоследствии министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что эти части могут быть показаны на VOD-ресурсах с предупреждением о содержании.

«Дау» — проект невиданного масштаба. Работа над лентой о жизни и карьере советского физика Льва Ландау началась в 2006 году, а сами съемки стартовали в 2008-м и продлились три года. Для фильма в Харькове был выстроен своеобразный «парк советского периода». Хржановский практиковал метод полного погружения в роль, из-за чего актеры круглосуточно жили в декорациях.

В общей сложности было отснято 700 часов материала. Полностью «Дау» демонстрировался в начале 2019 года в Париже в рамках специальной экспозиции, показ шел 24 часа в сутки без перерывов. По словам режиссера, в сети будут представлены версии, переделанные после этих показов.

Источник: «Искусство кино»

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