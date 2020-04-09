Рекомендации возвращаются

В прошлом году мы отключили рекомендации и все это время обновляли и совершенствовали их. Встречайте: теперь рекомендации работают по новой схеме, и их собирают наши кинороботы, которых мы специально натренировали. Они внимательно изучают ваши предпочтения, и со временем рекомендации становятся все лучше.

Новые рекомендации ждут вас на главной странице. Чтобы сделать их еще точнее, отмечайте просмотренные фильмы и сериалы и не стесняйтесь использовать кнопку «Не рекомендовать».

А в следующих сериях — возможность искать в рекомендациях фильмы по выбранным вами критериям, как это сейчас происходит в списках.