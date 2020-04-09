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Рекомендации возвращаются

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В прошлом году мы отключили рекомендации и все это время обновляли и совершенствовали их. Встречайте: теперь рекомендации работают по новой схеме, и их собирают наши кинороботы, которых мы специально натренировали. Они внимательно изучают ваши предпочтения, и со временем рекомендации становятся все лучше.

Новые рекомендации ждут вас на главной странице. Чтобы сделать их еще точнее, отмечайте просмотренные фильмы и сериалы и не стесняйтесь использовать кнопку «Не рекомендовать».

А в следующих сериях — возможность искать в рекомендациях фильмы по выбранным вами критериям, как это сейчас происходит в списках.

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Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Далее 269 ₽ в месяц
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Блог команды

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