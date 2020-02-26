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Эмбер Хёрд может сесть в тюрьму за ложные показания против Джонни Деппа

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Как сообщает IBTimes, Эмбер Хёрд может грозить тюремное заключение за фальсификацию улик против бывшего мужа Джонни Деппа. По его словам, экс-супруга подделала следы побоев на своем лице, чтобы получить запретительный приказ судьи.

Как отмечает издание, адвокаты Деппа хотели привлечь к разбирательству Джеймса Франко. Согласно записям видеонаблюдения, он виделся с Хёрд накануне и после 27 мая 2016 года, когда она явилась в суд с синяком под правым глазом.

Нестыковки есть и в другом предполагаемом инциденте. Ранее Хёрд утверждала, что пострадала от Деппа в декабре 2015 года, перед ее появлением в шоу Джеймса Кордена. Слова актрисы опровергает стилистка Саманта Макмиллен: «Весь день 16 декабря я точно не видела никаких заметных следов, ушибов, порезов и ран на лице Хёрд и других частях ее тела».

Если вина Хёрд будет доказана, она может получить три года лишения свободы за подделку улик с целью предъявления обвинений в совершении преступления. Согласно законодательству Калифорнии, обвиняемый может быть осужден даже в том случае, если он не фальсифицировал улики, а только готовился это сделать.

В начале февраля издание Daily Mail опубликовало аудиозаписи, согласно которым Хёрд сама применяла силу по отношению к Деппу. На них она признает, что ударила бывшего мужа по лицу и швыряла в него посуду.

Источник: International Business Times

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