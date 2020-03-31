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Находка дня: Как менялся рейтинг «Игры престолов», «Друзей», «Ходячих мертвецов» и других сериалов

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Пользователи Reddit r/dataisbeautiful проанализировали оценки популярных сериалов и выяснили, как менялись их рейтинги от эпизода к эпизоду, от сезона к сезону. На основе полученных данных были составлены термограммы, наглядно демонстрирующие, что происходило с проектами: как падало или росло качество, какие проекты сумели сохранить должный уровень и какие серии пользуются наименьшей популярностью.

На изображениях видно, например, что особым качеством могут похвастаться «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу», «Конь БоДжек» или «Рик и Морти». Оценки «Симпсонов» при этом с каждым новым сезоном все чаще становятся негативными — красными и желтыми, а финальная серия «Декстера» считается откровенным провалом.

Термограммы составлялись в первую очередь на основе данных онлайн-базы IMDb. Хотя в случае «Игры престолов» автор решил подчеркнуть, как упало качество сериала к последним сезонам, добавив оценки с агрегатора рецензий Metacritic.

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