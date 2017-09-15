Кайл МакЛоклен пересмотрел пилот «Твин Пикс» и пообщался с фанатами

8 апреля Кайл МакЛоклен, сыгравший агента Купера в «Твин Пикс», пересмотрел пилотный эпизод шоу. Дата была выбрано не случайно: в этот день сериалу Дэвида Линча исполнилось 30 лет.

Параллельно актер общался с фанатами в Twitter — отвечал на их вопросы, шутил и делился интересными фактами.

Oh, that’s just the great Northwest air! #Twinpeakswatchparty https://t.co/XIJXL19jP0 — Kyle MacLachlan (@Kyle_MacLachlan) April 8, 2020 — Первая загадка в «Твин Пикс» не «Кто убил Лору Палмер?», а «Как волосы на руке дока Хэйворда выросли за секунду?».

— О, это все северо-западный воздух!

That’s all Jack! #Twinpeakswatchparty https://t.co/Z48CXG88iq — Kyle MacLachlan (@Kyle_MacLachlan) April 8, 2020 — То, как Джек Нэнс произносит фразу «Она мертва... завернута в пластик», — это идея самого Нэнса или так задумал маэстро Линч? Звучит просто незабываемо и очень по-линчевски.

— Это все Джек!

Stole this hand move from director David Lynch 👍 #twinpeakswatchparty pic.twitter.com/CpvYYWXXeN — Kyle MacLachlan (@Kyle_MacLachlan) April 8, 2020 «Это движение руки я подсмотрел у Дэвида Линча».

This was a creepy set even filled with a film crew. #Twinpeakswatchparty pic.twitter.com/cWiOosIXMJ — Kyle MacLachlan (@Kyle_MacLachlan) April 8, 2020 «Было страшно снимать эту сцену, хотя рядом была съемочная группа».

This scene was shot inside a couple black drapes. The original location out in the woods was so cold the actors froze! #Twinpeakswatchparty pic.twitter.com/UJKJnJkTXn — Kyle MacLachlan (@Kyle_MacLachlan) April 8, 2020 «Эту сцену снимали под черными занавесками. В лесу было так холодно, что актеры продрогли».

Was this the first donut mention on the show? 🍩 #twinpeakswatchparty pic.twitter.com/qPGNMDBeop — Kyle MacLachlan (@Kyle_MacLachlan) April 8, 2020 «Это первый пончик, упомянутый в сериале».

Пока актер общался с фанатами, те показывали в реплаях свою атрибутику по сериалу.

Нашлись и те, кто смотрел пилотную серию в образе героев «Твин Пикс».

А один из пользователей не забыл про бушующий в мире коронавирус и сделал селфи в защитной маске, стилизованной под Черный Вигвам.