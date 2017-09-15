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Кайл МакЛоклен пересмотрел пилот «Твин Пикс» и пообщался с фанатами

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8 апреля Кайл МакЛоклен, сыгравший агента Купера в «Твин Пикс», пересмотрел пилотный эпизод шоу. Дата была выбрано не случайно: в этот день сериалу Дэвида Линча исполнилось 30 лет.

Параллельно актер общался с фанатами в Twitter — отвечал на их вопросы, шутил и делился интересными фактами.

— Первая загадка в «Твин Пикс» не «Кто убил Лору Палмер?», а «Как волосы на руке дока Хэйворда выросли за секунду?».
— О, это все северо-западный воздух!
— То, как Джек Нэнс произносит фразу «Она мертва... завернута в пластик», — это идея самого Нэнса или так задумал маэстро Линч? Звучит просто незабываемо и очень по-линчевски. 
— Это все Джек!
«Это движение руки я подсмотрел у Дэвида Линча».
«Было страшно снимать эту сцену, хотя рядом была съемочная группа».
«Эту сцену снимали под черными занавесками. В лесу было так холодно, что актеры продрогли».
«Это первый пончик, упомянутый в сериале».

Пока актер общался с фанатами, те показывали в реплаях свою атрибутику по сериалу.

Нашлись и те, кто смотрел пилотную серию в образе героев «Твин Пикс».

А один из пользователей не забыл про бушующий в мире коронавирус и сделал селфи в защитной маске, стилизованной под Черный Вигвам.

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Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
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