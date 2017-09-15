Кайл МакЛоклен пересмотрел пилот «Твин Пикс» и пообщался с фанатами

8 апреля Кайл МакЛоклен, сыгравший агента Купера в «Твин Пикс», пересмотрел пилотный эпизод шоу. Дата была выбрано не случайно: в этот день сериалу Дэвида Линча исполнилось 30 лет.
Параллельно актер общался с фанатами в Twitter — отвечал на их вопросы, шутил и делился интересными фактами.
Пока актер общался с фанатами, те показывали в реплаях свою атрибутику по сериалу.
Нашлись и те, кто смотрел пилотную серию в образе героев «Твин Пикс».
А один из пользователей не забыл про бушующий в мире коронавирус и сделал селфи в защитной маске, стилизованной под Черный Вигвам.
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