Режиссер нового «Бэтмена» не собирается снимать «очередной фильм о Темном рыцаре»

В интервью Nerdist режиссер Мэтт Ривз признался, что при работе над «Бэтменом» он не опирался на прошлые инкарнации персонажа. Вместо этого он намерен рассмотреть Брюса Уэйна в современном контексте, показать героя, который еще не успел стать бесстрашной грозой преступности.

«Я подумал, что хотелось бы получить версию „Бэтмена“, где персонаж еще не до конца сформирован, — говорит Ривз. — Где есть возможность поработать над тем, кто он в современном мире, связанный с современными проблемами. Потому что в конечном счете он всего лишь человек, который пытается таким образом справиться с прошлой травмой».

«Я подумал: „Хорошо, уже было несколько шикарных фильмов о Бэтмене“, — продолжает режиссер. — Не хочется просто добавлять очередной фильм о Темном рыцаре в длинную линейку проектов. Как по мне, все они были узнаваемыми. Лучшие были невероятными. Нолан сделал нечто невероятное. Тим Бёртон сделал нечто неповторимое».

Ривз добавил, что обожает «Бэтмен возвращается» Бёртона, особенно Женщину-кошку в исполнении Мишель Пфайффер и историю Пингвина.

«Мне кажется, это очень красивый фильм, — отметил Ривз. — Обожаю момент с Пингвином, когда он младенцем спускается в канализацию. Просто вау. В этом красота Тима Бёртона на пике формы: он создает связь с фантастическим, которая чувствуется как очень, очень личная».

Кроме бёртоновского Бэтмена, Ривз — большой поклонник «Темного рыцаря» Кристофера Нолана. В первую очередь благодаря Хиту Лерджеру в роли Джокера, нигилизму его персонажа и противостоянию с Брюсом Уэйном.

«Этот фильм во многом о том, как страшно смотреть в бездну, насколько пугает подобная степень нигилизма, — поделился режиссер своими мыслями. — Вся суть в том, что ты бессилен, потому что, убивая его, ты лишь помогаешь ему».

В новом фильме не будет истории происхождения Бэтмена. Вместо этого зрители увидят, как Брюс Уэйн стал легендарным защитником Готэма. Публике покажут 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться с ролью, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

Источник: Nerdist