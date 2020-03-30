«Короля тигров» за первые 10 дней посмотрело 34,3 миллиона зрителей

Документальный сериал «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» стал одним из самых популярных оригинальных проектов Netflix. По данным аналитической компании Nielsen, за первые 10 дней, с 20 по 29 марта, в США проект посмотрело 34,3 миллиона уникальных зрителей.

«Король тигров» превзошел результат второго сезона сериала «Очень странных дел», который в течение 10 дней с момента релиза привлек 31,2 миллиона зрителей. Документальному проекту практически удалось достичь показателей третьего сезона «Очень странных дел», который за 10 дней посмотрело 36,3 миллиона человек.

Согласно Nielsen, «Король тигров» в течение 10 дней каждую минуту сериал в среднем смотрело 19 миллионов человек. Это опять-таки выше, чем у второго сезона «Очень странных дел» (17,5 миллиона), но меньше, чем у третьего (20,5 миллиона). При этом документалка быстро набрала популярность — уже на третий день среднее количество зрителей в минуту превысило 1 миллион.

Стоит отметить, что Nielsen учитывает только просмотры на телевизорах в США, не затрагивая показатели по компьютерам или мобильным устройствам.

По данным Netflix, «Король тигров» в последние две недели занимает в Штатах первое место в топ-10 среди всех проектов. Здесь важно помнить, что стрим-сервис использует своеобразную систему подсчета просмотров. В ней просмотр учитывается, если после запуска прошло как минимум две минуты. В данном случае выбор пользователя уже считается сознательным. При этом не имеет значения, посмотрел ли пользователь две минуты первого эпизода сериала или полуторачасового фильма — новая система уровняла форматы вне зависимости от общего хронометража. В среднем это повысило количество просмотров на 35%.

В центре сюжета документального сериала — Джо Экзотик, владелец зоопарка с дикими кошками в Оклахоме. Гей-реднек с пушкой, как он сам себя называет, Джо долгое время наслаждался жизнью и полигамией, пока на него не обратила внимание защитница животных Кэрол Баскин, которая взялась закрыть зоопарк. Джо попытался избавиться от Баскин и в 2019 году был осужден за организацию заказного убийства и жестокое обращение с животными.

Подробнее о «Короле тигров» КиноПоиск рассказывал в рубрике «Сериал недели».

Источник: Variety

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