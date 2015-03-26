Крис Хемсворт раскрыл коллеге по боевику «Эвакуация» фальшивый спойлер к «Мстители: Финал»

Рудракш Джайсвал, снявшийся в Крисом Хемсвортом в фильме «Эвакуация», рассказал в беседе с изданием Koimoi, как попытался выведать у звезды «Мстители: Финал» подробности блокбастера. В ответ от Хемсворта он получил спойлер, который поставил его в тупик и, как впоследствии выяснилось, оказался фальшивкой.

«На площадке в Бангкоке в районе Рождества 2018 года мы снимали последнюю сцену перед перерывом на праздники, — говорит Джайсвал. — Я попытался выведать спойлеры к „Мстители: Финал“. Я спросил его, как в фильме появляется Тор, что случится с Капитаном Америка и Железным человеком, будет ли там новый персонаж. Но не получилось. Крис сказал: „Я тебе ничего не скажу, Руди. Сам посмотришь фильм“».

«Я попросил его рассказать один спойлер, и он выдал мне фальшивый, чтобы я запутался и перестал спрашивать, — продолжает актер. — Он сказал, что Человек-паук превратится в Человека-муравья. Я спросил, как это возможно, а он ответил: „Сам узнаешь при просмотре“».

Ничего подобного в «Мстители: Финал», разумеется, не оказалось, но сам фильм Джайсвала не разочаровал. Особенно ему понравился Бро Тор — располневший на пиве и чипсах бог грома. В ноябре 2019 года начались досъемки «Эвакуации», и Джайсвал вновь встретился с Хемсвортом.

«Я сказал ему, что мне очень понравился Тор в фильме, — вспоминает актер. — Он сказал, что ему понравилось играть Тора в „Финале“, потому что все его постоянно обнимали. Не требовалось сниматься в масштабных экшен-сценах».

В центре сюжета «Эвакуации» — сын наркобарона (Джайсвал), ставший пешкой в войне двух группировок. Его похищают, и он оказывается внутри города Дакка, столицы государства Бангладеш и одного из самых неприступных мест в мире. Ситуация с заложником привлекает внимание наемника Тайлера Рэйка (Хемсворт), который давно мечтает свести счеты с жизнью. Смертельная миссия выглядит для него очень привлекательной.

Боевик, спродюсированный братьями Руссо, выйдет на Netflix 24 апреля.

Источник: Koimoi