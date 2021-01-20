Видео: Семья в карантине воссоздала заставку «Симпсонов»

Автор триллеров и фантастических романов Джоэл А. Сазерленд и его семья нашли идеальный способ скоротать время в изоляции — воссоздать заставку мультсериала «Симпсоны». Писатель опубликовал в Twitter видео, в котором все семейство в костюмах анимационных персонажей тщательно повторяет действия персонажей популярного проекта.

Social Isolation, Day 23



Kids: We& #39; re booooored! What can we do?



Wife *cleaning basement*: What are we ever going to do with these Simpsons Halloween costumes we only wore once?



Me: pic.twitter.com/6oLiyvdcWu & mdash; Joel A. Sutherland (@joelasutherland) April 8, 2020 «Социальная изоляция, день 23. Дети: „Нам ску-у-у-у-у-учно! Чем на заняться?“ Жена, убирающаяся в подвале: „Как поступим с этими хеллоуиновскими костюмами Симпсонов, которые мы надевали лишь раз?“»

Ролик семьи Сазерленд быстро набрал популярность в сети. Им поделился даже шоураннер «Симпсонов» Эл Джин.

В апреле 2018 года «Симпсонов» признали одним из самых продолжительных сериалов в истории телевидения. Шоу уже давно носит звание самого длинного мультсериала в истории американского ТВ: проект непрерывно выходит начиная с 1989 года.