Видео: Семья в карантине воссоздала заставку «Симпсонов»

Автор триллеров и фантастических романов Джоэл А. Сазерленд и его семья нашли идеальный способ скоротать время в изоляции — воссоздать заставку мультсериала «Симпсоны». Писатель опубликовал в Twitter видео, в котором все семейство в костюмах анимационных персонажей тщательно повторяет действия персонажей популярного проекта.
Ролик семьи Сазерленд быстро набрал популярность в сети. Им поделился даже шоураннер «Симпсонов» Эл Джин.
В апреле 2018 года «Симпсонов» признали одним из самых продолжительных сериалов в истории телевидения. Шоу уже давно носит звание самого длинного мультсериала в истории американского ТВ: проект непрерывно выходит начиная с 1989 года.