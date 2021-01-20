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Видео: Семья в карантине воссоздала заставку «Симпсонов»

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Автор триллеров и фантастических романов Джоэл А. Сазерленд и его семья нашли идеальный способ скоротать время в изоляции — воссоздать заставку мультсериала «Симпсоны». Писатель опубликовал в Twitter видео, в котором все семейство в костюмах анимационных персонажей тщательно повторяет действия персонажей популярного проекта.

«Социальная изоляция, день 23. Дети: „Нам ску-у-у-у-у-учно! Чем на заняться?“ Жена, убирающаяся в подвале: „Как поступим с этими хеллоуиновскими костюмами Симпсонов, которые мы надевали лишь раз?“»

Ролик семьи Сазерленд быстро набрал популярность в сети. Им поделился даже шоураннер «Симпсонов» Эл Джин.

В апреле 2018 года «Симпсонов» признали одним из самых продолжительных сериалов в истории телевидения. Шоу уже давно носит звание самого длинного мультсериала в истории американского ТВ: проект непрерывно выходит начиная с 1989 года.

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Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
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