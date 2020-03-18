Тизер 2-го сезона сериала «Возвращение домой»: Жанель Моне пытается вспомнить прошлое

Первый сезон сериала Amazon «Возвращение домой» рассказывал о военных экспериментах по стиранию памяти, а главную роль в нем сыграла Джулия Робертс. В продолжении в центре сюжета окажется героиня Жанель Моне, а сама история глубже погрузится в деятельность загадочной организации Geist Group, создавшей проект «Возвращение домой».

О сюжете второго сезона известно в общих чертах. Женщина (Моне) приходит в себя в плывущем каноэ и не представляет, как она там оказалась. Поиски ответов приводят ее к Geist Group. Параллельно с ней Уолтер Круз (Стефан Джеймс), прошедший через войну и проект «Возвращение домой», пытается наладить новую жизнь, но начинает подозревать, что существует более зловещая версия этой программы. Единственная проблема: он о ней ничего не помнит.

Отдельно о первом сезоне «Возвращения домой» КиноПоиск рассказывал здесь. О других проектах, основанных на популярных подкастах, можно почитать тут.

Второй сезон «Возвращения домой» увидит свет 22 мая.