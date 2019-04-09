Видео: Дочь Миллы Йовович исполнила песню про Антошку

В Instagram Эвер Андерсон, дочери актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола У. С. Андерсона, появилось видео, в котором девочка вновь демонстрирует владение русским языком. В небольшом ролике Эвер и ее сестра Дэшилл под аккомпанемент фортепиано исполнили песню про Антошку из известного советского мультфильма.

До этого 12-летняя Эвер прочла для подписчиков сказку о крысе Поле и жабе Ларисе, которую она написала на русском языке. По словам Йовович, ее дочь ежедневно уделяет изучению русского языка по полчаса.

Сейчас Эвер Андерсон идет по стопам матери. В 2016 году она появилась в фильме «Обитель зла: Последняя глава», а в будущем ее можно будет увидеть в двух проектах Disney — в «Черной Вдове» в роли юной Наташи Романофф и ремейке «Питера Пэна», где она сыграет Венди.

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