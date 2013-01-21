Universal отложила боевик Ильи Найшуллера с Бобом Оденкёрком

Студия Universal объявила о переносе премьеры боевика «Никто» Ильи Найшуллера из-за пандемии COVID-19. Картина с участием Боба Оденкёрка и Кристофера Ллойда попадет в кинотеатры 26 февраля 2021 года вместо 14 августа 2020-го.

Изначально в этот день должен был выйти триллер М. Найта Шьямалана, но теперь безымянный проект убрали из расписания.

«Никто» — дебют Найшуллера в Голливуде и его первый полнометражный фильм со времен «Хардкора». Сценарий ленты написал соавтор трилогии «Джон Уик» Дерек Колстад.

Главный герой картины — непримечательный и лишенный какого-либо веса в обществе человек. Он живет обычной жизнью, пока случайно не попадает в прицел местного наркобарона. Спасая женщину от нападения бандитов, персонаж Оденкёрка отправляет одного из хулиганов в больницу. Лишь позже он узнает, что это был брат могущественного гангстера, который теперь жаждет отомстить.

Universal уже не в первый раз меняет планы из-за пандемии. Ранее студии пришлось отложить «Не время умирать», «Форсаж 9», «Кэндимена», «Зверопой 2» и сиквел «Миньонов».

Источник: Variety

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