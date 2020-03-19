КиноПоиск HD запустил «Марафон сценаристов». Идет поиск новых авторов для сериалов

Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD, сценарная школа «Лига кино» и Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) запустили конкурс «Марафон сценаристов», цель которого — найти авторов будущих сериалов КиноПоиск HD. Конкурс пройдет в несколько этапов, а победители получат возможность стать частью команды сценаристов, сотрудничающих с КиноПоиск HD.
Конкурс состоит из четырех этапов. С 8 апреля по 30 июня пройдет отборочный этап, в ходе которого участники должны написать сюжет нового эпизода для одного из сериалов КиноПоиск HD. В рамках второго этапа они поработают над созданием заявки на оригинальный сериал, встретятся онлайн с ведущими продюсерами, сценаристами и режиссерами.
С участниками, попавшими в шорт-лист конкурса, будет проведена дополнительная подготовка: редакторы и авторы «Лиги кино» и команды КиноПоиск HD помогут им с составлением презентации и научат правильно подходить к защите проекта. 10 сентября состоится финальный этап — онлайн-питчинг лучших проектов.
«Индустрия стриминговых видеосервисов в России довольно молода, и сценаристов платформенных фильмов и сериалов в ней пока не так много, — говорит директор по контенту КиноПоиск HD Ольга Филипук. — Мы хотим, чтобы талантливые молодые авторы освоили эту престижную, востребованную сейчас профессию, поэтому не ограничиваем круг участников профессиональными сценаристами. И в рамках образовательной части проекта вместе с ведущими специалистами киноиндустрии будем этому способствовать».
В рамках марафона обучающие вебинары проведут:
- Юрий Быков — режиссер, сценарист и продюсер;
- Роман Волобуев — режиссер, сценарист и продюсер;
- Александр Акопов — соучредитель и генеральный продюсер кинокомпании COSMOS studio, сопредседатель Ассоциации продюсеров кино и телевидения, член правления АПКиТ;
- Александр Архипов — главный редактор кинокомпании СТВ, драматург и сценарист, педагог «Лиги кино»;
- Антон Токтонов — главный редактор компании «Нон-Стоп Продакшн»;
- Сценарист Алексей Караулов и другие.
Подробная информация о конкурсе и правилах участия есть на сайте «Марафона сценаристов».
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