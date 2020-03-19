КиноПоиск
КиноПоиск HD

КиноПоиск HD запустил «Марафон сценаристов». Идет поиск новых авторов для сериалов

Обсудить0

Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD, сценарная школа «Лига кино» и Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) запустили конкурс «Марафон сценаристов», цель которого — найти авторов будущих сериалов КиноПоиск HD. Конкурс пройдет в несколько этапов, а победители получат возможность стать частью команды сценаристов, сотрудничающих с КиноПоиск HD.

Конкурс состоит из четырех этапов. С 8 апреля по 30 июня пройдет отборочный этап, в ходе которого участники должны написать сюжет нового эпизода для одного из сериалов КиноПоиск HD. В рамках второго этапа они поработают над созданием заявки на оригинальный сериал, встретятся онлайн с ведущими продюсерами, сценаристами и режиссерами.

С участниками, попавшими в шорт-лист конкурса, будет проведена дополнительная подготовка: редакторы и авторы «Лиги кино» и команды КиноПоиск HD помогут им с составлением презентации и научат правильно подходить к защите проекта. 10 сентября состоится финальный этап — онлайн-питчинг лучших проектов.

«Индустрия стриминговых видеосервисов в России довольно молода, и сценаристов платформенных фильмов и сериалов в ней пока не так много, — говорит директор по контенту КиноПоиск HD Ольга Филипук. — Мы хотим, чтобы талантливые молодые авторы освоили эту престижную, востребованную сейчас профессию, поэтому не ограничиваем круг участников профессиональными сценаристами. И в рамках образовательной части проекта вместе с ведущими специалистами киноиндустрии будем этому способствовать».

В рамках марафона обучающие вебинары проведут:

Подробная информация о конкурсе и правилах участия есть на сайте «Марафона сценаристов».

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить
Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Далее 269 ₽ в месяц
Смотреть

Смотрите также

Роман Волобуев: «Я хотел, чтобы „Последний министр“ был эпической ампирной комедией»
КиноПоиск HD

Роман Волобуев: «Я хотел, чтобы „Последний министр“ был эпической ампирной комедией»

4 апреля8
КиноПоиск HD выпустит сериал Незлобина и Светлакова о женщине в мире стендапа
КиноПоиск HD

КиноПоиск HD выпустит сериал Незлобина и Светлакова о женщине в мире стендапа

1 апреля12
«Заражение» и «Колл-центр»: КиноПоиск выяснил, какие проекты интересуют россиян во время пандемии

«Заражение» и «Колл-центр»: КиноПоиск выяснил, какие проекты интересуют россиян во время пандемии

31 марта9
КиноПоиск HD выпустит сериал Михаила Зыгаря о политических событиях в России 1990-х
КиноПоиск HD

КиноПоиск HD выпустит сериал Михаила Зыгаря о политических событиях в России 1990-х

19 марта4

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Меломанка»: Экранизация романа «Hi-Fi», в которой потерялось главное

Сегодня0
«Меломанка»: Экранизация романа «Hi-Fi», в которой потерялось главное
Жора Крыжовников — о «Звоните ДиКаприо!», юморе Достоевского и любви без жалости
Интервью

Жора Крыжовников — о «Звоните ДиКаприо!», юморе Достоевского и любви без жалости

Вчера19
Видео: Дочь Миллы Йовович исполнила песню про Антошку

Видео: Дочь Миллы Йовович исполнила песню про Антошку

22 минуты назад0
Universal отложила боевик Ильи Найшуллера с Бобом Оденкёрком

Universal отложила боевик Ильи Найшуллера с Бобом Оденкёрком

2 часа назад2
Условия Marvel и просьба Джосса Уидона: Что Джеймс Ганн рассказал о «Стражах Галактики»

Условия Marvel и просьба Джосса Уидона: Что Джеймс Ганн рассказал о «Стражах Галактики»

2 часа назад2
КиноПоиск HD запустил «Марафон сценаристов». Идет поиск новых авторов для сериалов
КиноПоиск HD

КиноПоиск HD запустил «Марафон сценаристов». Идет поиск новых авторов для сериалов

3 часа назад6
Видео дня: Реакция зрителей на просмотре «Мстители: Финал»
Бюро находок

Видео дня: Реакция зрителей на просмотре «Мстители: Финал»

Сегодня, 11:0718
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт