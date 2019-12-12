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Видео дня: Реакция зрителей на просмотре «Мстители: Финал»

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Пока большинство кинотеатров в мире закрыто в связи с пандемией коронавируса, людям ничего не остается, кроме как с ностальгией вспоминать о совместном просмотре фильмов. Пользователь Twitter Скотт Гастин решил напомнить, как зрители на показе блокбастера «Мстители: Финал» отреагировали на одну из самых популярных сцен, где Капитан Америка поднимает молот Тора в битве с Таносом. Реакция зрителей была громкой и безудержной.

«Просто отложите дела и послушайте, как зрители на премьере „Мстители: Финал“ отреагировали на Капитана Америка с молотом Тора. Мурашки по коже».

Гастин также вывесил реакцию на сцену с порталами.


И на шутку про задницу Америки.


И радостные крики зрителей после фразы «Я — Железный человек».


В целом эти видео служат напоминанием, что просмотр фильмов в кинотеатре — совместное переживание, некое событие, объединяющее людей. Они также демонстрируют, что студия Marvel за последние годы стала чуть ли не главным поставщиком сильных, неприкрытых эмоций в кино.

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