Видео дня: Реакция зрителей на просмотре «Мстители: Финал»

Пока большинство кинотеатров в мире закрыто в связи с пандемией коронавируса, людям ничего не остается, кроме как с ностальгией вспоминать о совместном просмотре фильмов. Пользователь Twitter Скотт Гастин решил напомнить, как зрители на показе блокбастера «Мстители: Финал» отреагировали на одну из самых популярных сцен, где Капитан Америка поднимает молот Тора в битве с Таносом. Реакция зрителей была громкой и безудержной.

Just stop what you’re doing and enjoy listening to the #AvengersEndgame opening night crowd react to Captain America wielding Thor's hammer.



CHILLS. pic.twitter.com/RM8fimepxe — Scott Gustin (@ScottGustin) April 7, 2020 «Просто отложите дела и послушайте, как зрители на премьере „Мстители: Финал“ отреагировали на Капитана Америка с молотом Тора. Мурашки по коже».

Гастин также вывесил реакцию на сцену с порталами.

And of course the theater reaction to PORTALS was bonkers. pic.twitter.com/tllxg9aqMG & mdash; Scott Gustin (@ScottGustin) April 7, 2020



И на шутку про задницу Америки.

И радостные крики зрителей после фразы «Я — Железный человек».

& quot; I am Iron Man& quot; pic.twitter.com/wYHKaYhzwD & mdash; Scott Gustin (@ScottGustin) April 7, 2020



В целом эти видео служат напоминанием, что просмотр фильмов в кинотеатре — совместное переживание, некое событие, объединяющее людей. Они также демонстрируют, что студия Marvel за последние годы стала чуть ли не главным поставщиком сильных, неприкрытых эмоций в кино.

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