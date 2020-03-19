КиноПоиск

Тимур Бекмамбетов спродюсирует screenlife-версию «Ромео и Джульетты»

Обсудить0

Производственная компания Interface Films, созданная Тимуром Бекмамбетовым и Игорем Цаем, выпустит современную адаптацию трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Новая версия под рабочим названием «Р#Д» (R#J) будет сделана в формате screenlife, когда действие развивается на экранах телефонов и компьютеров.

Сюжет пьесы вращается вокруг юноши и девушки из двух враждующих родов Вероны — Монтекки и Капулетти. Несмотря на давний конфликт двух семей, они влюбляются друг в друга, но многовековая вражда мешает им быть вместе. В итоге лишь смерть позволит Ромео и Джульетте навсегда остаться в объятиях друг друга.

Камерон Энджелс исполнит в фильме роль Ромео. Франческа Ноэль сыграет Джульетту. Кэри Уильямс занимает режиссерское кресло картины. Съемки «Р#Д» начались в Лос-Анджелесе, но в итоге были заморожены на фоне пандемии коронавируса.

Съемки «Р#Д» / Фото: Interface Films
Съемки «Р#Д» / Фото: Interface Films
Съемки «Р#Д» / Фото: Interface Films
Съемки «Р#Д» / Фото: Interface Films

Компания Бекмамбетова и Цая планирует сосредоточиться на создании проектов, использующих технологию захвата экрана screenlife, когда действие разворачивается на экране телефона или монитора компьютера. В screenlife-фильмах, среди которых хоррор «Убрать из друзей» и триллер «Поиск», зрители видят все, что и главные герои — все клики мыши и запущенные приложения. Важную роль в данном случае играет веб-камера, записывающая лица актеров. В основе screenlife-проектов лежит максимальная реалистичность происходящего без лишней графики.

«Р#Д» — один из первых screenlife-проектов Interface Films. В общей сложности на производство подобных фильмов в 2020 году планируется потратить более 10 млн долларов.

«Несколько лет назад screenlife казался чем-то причудливым, развлечением для автора, — говорит Бекмамбетов. — Но теперь можно сказать, что это единственный способ снимать кино. И кто знает, может, через полгода он станет новой нормой».

На киностудии «Ленфильм» недавно были приостановлены съемки нового фильма Бекмамбетова «Фау-2. Побег из ада» — ленты о советском летчике Второй мировой войны, выполненной в вертикальном формате. Кроме этого, Бекмамбетов планирует выпустить screenlife-картину о трагедии в Керчи, когда в октябре 2018 года в местном колледже произошло массовое убийство.

Источник: Variety

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить
Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Далее 269 ₽ в месяц
Смотреть

Смотрите также

«Ленфильм» остановил съемки фильмов Тимура Бекмамбетова и Алексея Германа-мл.

«Ленфильм» остановил съемки фильмов Тимура Бекмамбетова и Алексея Германа-мл.

6 апреля6
Студия Тимура Бекмамбетова выпустит screenlife-альманах о жизни в карантине

Студия Тимура Бекмамбетова выпустит screenlife-альманах о жизни в карантине

31 марта6
Съемки военной ленты Тимура Бекмамбетова «Фау-2. Побег из ада» пройдут дистанционно

Съемки военной ленты Тимура Бекмамбетова «Фау-2. Побег из ада» пройдут дистанционно

19 марта3
Сценарист «Рика и Морти» напишет триквел «Человека-муравья»

Сценарист «Рика и Морти» напишет триквел «Человека-муравья»

4 апреля3

Главное сегодня

Интервью

Жора Крыжовников — о «Звоните ДиКаприо!», юморе Достоевского и любви без жалости

Вчера16
Жора Крыжовников — о «Звоните ДиКаприо!», юморе Достоевского и любви без жалости
Видео дня: Реакция зрителей на просмотре «Мстители: Финал»
Бюро находок

Видео дня: Реакция зрителей на просмотре «Мстители: Финал»

32 минуты назад1
Тимур Бекмамбетов спродюсирует screenlife-версию «Ромео и Джульетты»

Тимур Бекмамбетов спродюсирует screenlife-версию «Ромео и Джульетты»

час назад0
В Луизиане полиция объявила комендантский час сиреной из триллера «Судная ночь»

В Луизиане полиция объявила комендантский час сиреной из триллера «Судная ночь»

2 часа назад3
Ирина Горбачева рассказала Юрию Дудю о любимых актрисах и Антоне Лапенко

Ирина Горбачева рассказала Юрию Дудю о любимых актрисах и Антоне Лапенко

Вчера4
«Анусы не бросались в глаза»: Художник по спецэффектам рассказал о работе над «Кошками»

«Анусы не бросались в глаза»: Художник по спецэффектам рассказал о работе над «Кошками»

Вчера5
Мэттью МакКонахи сыграл в бинго с постояльцами дома престарелых

Мэттью МакКонахи сыграл в бинго с постояльцами дома престарелых

Вчера2
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт