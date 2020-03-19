Тимур Бекмамбетов спродюсирует screenlife-версию «Ромео и Джульетты»

Производственная компания Interface Films, созданная Тимуром Бекмамбетовым и Игорем Цаем, выпустит современную адаптацию трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Новая версия под рабочим названием «Р#Д» (R#J) будет сделана в формате screenlife, когда действие развивается на экранах телефонов и компьютеров.

Сюжет пьесы вращается вокруг юноши и девушки из двух враждующих родов Вероны — Монтекки и Капулетти. Несмотря на давний конфликт двух семей, они влюбляются друг в друга, но многовековая вражда мешает им быть вместе. В итоге лишь смерть позволит Ромео и Джульетте навсегда остаться в объятиях друг друга.

Камерон Энджелс исполнит в фильме роль Ромео. Франческа Ноэль сыграет Джульетту. Кэри Уильямс занимает режиссерское кресло картины. Съемки «Р#Д» начались в Лос-Анджелесе, но в итоге были заморожены на фоне пандемии коронавируса.

Съемки «Р#Д» / Фото: Interface Films Съемки «Р#Д» / Фото: Interface Films Съемки «Р#Д» / Фото: Interface Films Съемки «Р#Д» / Фото: Interface Films

Компания Бекмамбетова и Цая планирует сосредоточиться на создании проектов, использующих технологию захвата экрана screenlife, когда действие разворачивается на экране телефона или монитора компьютера. В screenlife-фильмах, среди которых хоррор «Убрать из друзей» и триллер «Поиск», зрители видят все, что и главные герои — все клики мыши и запущенные приложения. Важную роль в данном случае играет веб-камера, записывающая лица актеров. В основе screenlife-проектов лежит максимальная реалистичность происходящего без лишней графики.

«Р#Д» — один из первых screenlife-проектов Interface Films. В общей сложности на производство подобных фильмов в 2020 году планируется потратить более 10 млн долларов.

«Несколько лет назад screenlife казался чем-то причудливым, развлечением для автора, — говорит Бекмамбетов. — Но теперь можно сказать, что это единственный способ снимать кино. И кто знает, может, через полгода он станет новой нормой».

На киностудии «Ленфильм» недавно были приостановлены съемки нового фильма Бекмамбетова «Фау-2. Побег из ада» — ленты о советском летчике Второй мировой войны, выполненной в вертикальном формате. Кроме этого, Бекмамбетов планирует выпустить screenlife-картину о трагедии в Керчи, когда в октябре 2018 года в местном колледже произошло массовое убийство.

Источник: Variety

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