В Луизиане полиция объявила комендантский час сиреной из триллера «Судная ночь»

Жители Аркадии в штате Луизиана испугались, что их ждет 12 часов абсолютного беззакония, когда на улице раздалась сирена из триллера «Судная ночь». Как в итоге выяснилось, местное правительство не разрешало на ночь все преступления. Просто полиция выбрала пугающий звук, чтобы напомнить людям о наступлении комендантского часа.

Чтобы остановить распространение коронавируса COVID-19, в Аркадии ввели режим комендантского часа: горожанам запрещается выходить из дома с девяти вечера до шести утра. За соблюдением карантина следит местная полиция, которая патрулирует улицы и напоминает о комендантском часе с помощью сирены.

Представители полиции впоследствии признались, что не знали о связи выбранной сирены с фильмами серии «Судная ночь», и пообещали впредь ее не использовать.

Сейчас в разработке находится пятый фильм франшизы. Сюжет новой части не раскрывается. Эверардо Валерио Гоут занимает режиссерское кресло продолжения.

Источник: Deadline