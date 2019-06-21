Ирина Горбачева рассказала Юрию Дудю о любимых актрисах и Антоне Лапенко

7 апреля Юрий Дудь выпустил на своем YouTube-канале новое интервью. Героем выпуска стала звезда «Аритмии» Ирина Горбачева. Часть диалога между журналистом и актрисой происходит в машине по пути в Вологду.

В самом начале Горбачева призналась, что восхищается актером Антоном Лапенко, который прославился благодаря роликам на YouTube, снятым в VHS-стилистике. «Я его фанат. Это абсолютно мой юмор, и его фантазия... я просто понимаю, откуда он черпает это вдохновение», — призналась актриса.

Горбачева также рассказала о любимых актрисах. Больше всего она восхищается Мэрил Стрип и Фрэнсис МакДорманд. Среди российских актрис она выделила Анну Михалкову, Яну Троянову и Марию Машкову, а среди актеров — Александра Яценко, Александра Паля и Евгения Цыганова.

Ранее на канале Дудя уже выходили интервью с людьми, причастными к кино. Он общался с Александром Петровым, Дмитрием Нагиевым, Тимуром Бекмамбетовым, Любовью Аксеновой, Олегом Меньшиковым, Романом Васьяновым и другими.

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