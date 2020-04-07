Мэттью МакКонахи сыграл в бинго с постояльцами дома престарелых

Мэттью МакКонахи поддержал жителей техасского дома престарелых, пребывающих в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Будучи в Остине, актер подключился через видеочат Zoom и сыграл с ними в бинго.

Во время игры МакКонахи выступил в роли ведущего, который по правилам объявляет выпавший номер. В качестве приза участники получали возможность задать актеру вопрос. За процессом наблюдали его мама, жена и дети, которые находились рядом.

Вскоре учреждение поблагодарило актера на своей странице в Facebook: «Спасибо Мэттью, его жене Камилле и маме Кэй, что провели для наших постояльцев несколько раундов виртуального бинго. Они отлично провели время за игрой и с большим удовольствием поговорили с Мэттью о его семейном наследии и любимом напитке».

Источник: CNN

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