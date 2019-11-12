КиноПоиск

Мама Криса Эванса уговорила актера согласиться на роль Капитана Америка

Обсудить0

В интервью журналу Esquire Лиза Эванс, мама актера Криса Эванса, рассказала, что сын поначалу не хотел браться за роль Капитана Америка в киновселенной Marvel. Эванс переживал, что участие в блокбастере негативно скажется на его жизни, но мама убедила сына, что все будет хорошо.

«Больше всего он боялся лишиться своей анонимности, — говорит Эванс. — Он сказал: „На данном этапе в моей карьере я могу заниматься теми проектами, которые интересны мне. Я могу выгуливать собаку. Никто не будет ко мне приставать. Никто не захочет со мной говорить. Могу делать все что захочу. И мысль, что я могу этого лишиться, ужасает меня“».

«Он звонил мне и спрашивал совета, — продолжает она. — Я сказала: „Смотри, ты всю жизнь хочешь быть актером? Если согласишься на эту роль, у тебя будет такая возможность. Больше не придется волноваться по поводу денег за жилье. Ты просто должен решить. Если ты согласишься, это не изменит твою жизнь к худшему, только улучшит“».

В итоге Эванс согласился и сыграл Капитана Америка в восьми фильмах Marvel. Впервые в образе суперсолдата он появился на экране в 2011 году в «Первом мстителе», но в полной мере смог проявить себя в этой роли в блокбастере «Мстители» в 2012-м. В итоге именно Капитан Америка стал героем одного из лучших проектов франшизы — боевика «Первый мститель: Другая война», снятого братьями Руссо. В последний раз Эванс взялся за щит в «Мстители: Финал».

Подробнее о том, почему роль Капитана Америка поначалу оттолкнула его, Эванс рассказывал в отдельном интервью.

24 апреля зрители смогут увидеть Эванса в драматическом сериале Apple TV+ «Защищая Джейкоба».

Источник: Esquire

«Первый мститель: Другая война» и остальные фильмы Marvel прямо сейчас доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.

Обсудить
Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Далее 269 ₽ в месяц
Смотреть

Смотрите также

Крис Эванс рассказал о возможном возвращении к роли Капитана Америка

Крис Эванс рассказал о возможном возвращении к роли Капитана Америка

12 ноября 20195
Похороны Кэпа: Почему Крис Эванс не хотел быть Мстителем

Похороны Кэпа: Почему Крис Эванс не хотел быть Мстителем

3 апреля 201913
Видео: Роберт Дауни-мл. учит ключевую фразу из «Мстители: Финал»

Видео: Роберт Дауни-мл. учит ключевую фразу из «Мстители: Финал»

17 февраля7
«Мстители» стали самым популярным запросом на Pornhub в 2019 году

«Мстители» стали самым популярным запросом на Pornhub в 2019 году

12 декабря 201917

Главное сегодня

Интервью

Жора Крыжовников — о «Звоните ДиКаприо!», юморе Достоевского и любви без жалости

Сегодня5
Жора Крыжовников — о «Звоните ДиКаприо!», юморе Достоевского и любви без жалости
Мэттью МакКонахи сыграл в бинго с постояльцами дома престарелых

Мэттью МакКонахи сыграл в бинго с постояльцами дома престарелых

52 минуты назад0
Мама Криса Эванса уговорила актера согласиться на роль Капитана Америка

Мама Криса Эванса уговорила актера согласиться на роль Капитана Америка

2 часа назад1
Amazon покажет спектакль «Дрянь» в рамках благотворительной программы

Amazon покажет спектакль «Дрянь» в рамках благотворительной программы

3 часа назад1
Кэри Фукунага не намерен дорабатывать «Не время умирать», отложенный из-за коронавируса

Кэри Фукунага не намерен дорабатывать «Не время умирать», отложенный из-за коронавируса

Сегодня, 15:373
Крис Хемсворт спасает сына наркобарона в первом трейлере «Эвакуации»

Крис Хемсворт спасает сына наркобарона в первом трейлере «Эвакуации»

Сегодня, 14:467
Аниматоры Disney и Джош Гад сделали в домашних условиях мультсериал о снеговике Олафе

Аниматоры Disney и Джош Гад сделали в домашних условиях мультсериал о снеговике Олафе

Сегодня, 14:372
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт