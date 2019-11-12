Мама Криса Эванса уговорила актера согласиться на роль Капитана Америка

В интервью журналу Esquire Лиза Эванс, мама актера Криса Эванса, рассказала, что сын поначалу не хотел браться за роль Капитана Америка в киновселенной Marvel. Эванс переживал, что участие в блокбастере негативно скажется на его жизни, но мама убедила сына, что все будет хорошо.

«Больше всего он боялся лишиться своей анонимности, — говорит Эванс. — Он сказал: „На данном этапе в моей карьере я могу заниматься теми проектами, которые интересны мне. Я могу выгуливать собаку. Никто не будет ко мне приставать. Никто не захочет со мной говорить. Могу делать все что захочу. И мысль, что я могу этого лишиться, ужасает меня“».

«Он звонил мне и спрашивал совета, — продолжает она. — Я сказала: „Смотри, ты всю жизнь хочешь быть актером? Если согласишься на эту роль, у тебя будет такая возможность. Больше не придется волноваться по поводу денег за жилье. Ты просто должен решить. Если ты согласишься, это не изменит твою жизнь к худшему, только улучшит“».

В итоге Эванс согласился и сыграл Капитана Америка в восьми фильмах Marvel. Впервые в образе суперсолдата он появился на экране в 2011 году в «Первом мстителе», но в полной мере смог проявить себя в этой роли в блокбастере «Мстители» в 2012-м. В итоге именно Капитан Америка стал героем одного из лучших проектов франшизы — боевика «Первый мститель: Другая война», снятого братьями Руссо. В последний раз Эванс взялся за щит в «Мстители: Финал».

Подробнее о том, почему роль Капитана Америка поначалу оттолкнула его, Эванс рассказывал в отдельном интервью.

24 апреля зрители смогут увидеть Эванса в драматическом сериале Apple TV+ «Защищая Джейкоба».

Источник: Esquire