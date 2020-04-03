Amazon покажет спектакль «Дрянь» в рамках благотворительной программы

Запись моноспектакля «Дрянь», ставшего основой для одноименного сериала Фиби Уоллер-Бридж, выйдет на стриминге Amazon и сайте британского театра «Сохо» в рамках благотворительной программы, направленной на поддержку пострадавших от последствий пандемии коронавируса.

Жители Великобритании и Ирландии могут загрузить спектакль на сайте «Сохо» с 6 апреля в течение двух дней. Цена опции составляет 4 фунта (около 5 долларов). На территории США «Дрянь» будет доступна на сервисе Amazon Prime в течение двух недель, начиная с 10 апреля. В этот же день Soho откроет доступ для Австралии, Новой Зеландии и Канады.

Вся выручка будет распределена между благотворительными организациями, включая специальный фонд, названный в честь «Дряни» и направленный на помощь работникам театральной индустрии Великобритании, пострадавшим от последствий пандемии COVID-19.

Премьера «Дряни» состоялась в 2016 году. Позднее сериал продлили на второй сезон, который вышел в 2019-м. В центре каждой серии — остроумная, сексуально озабоченная и упивающаяся своими горестями женщина, которая живет в современном Лондоне. Главную героиню сыграла сама Уоллер-Бридж, она же является создательницей проекта, который вырос из ее десятиминутного скетча.

После успеха сериала актриса поучаствовала в одноименном моноспектакле. В 2019-м прямая трансляция постановки на сцене Wyndham’s Theatre в Лондоне была доступна по всему миру. Именно это шоу выйдет на Amazon и Soho.

Источник: Variety