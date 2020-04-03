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Amazon покажет спектакль «Дрянь» в рамках благотворительной программы

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Запись моноспектакля «Дрянь», ставшего основой для одноименного сериала Фиби Уоллер-Бридж, выйдет на стриминге Amazon и сайте британского театра «Сохо» в рамках благотворительной программы, направленной на поддержку пострадавших от последствий пандемии коронавируса.

Жители Великобритании и Ирландии могут загрузить спектакль на сайте «Сохо» с 6 апреля в течение двух дней. Цена опции составляет 4 фунта (около 5 долларов). На территории США «Дрянь» будет доступна на сервисе Amazon Prime в течение двух недель, начиная с 10 апреля. В этот же день Soho откроет доступ для Австралии, Новой Зеландии и Канады.

Вся выручка будет распределена между благотворительными организациями, включая специальный фонд, названный в честь «Дряни» и направленный на помощь работникам театральной индустрии Великобритании, пострадавшим от последствий пандемии COVID-19.

Премьера «Дряни» состоялась в 2016 году. Позднее сериал продлили на второй сезон, который вышел в 2019-м. В центре каждой серии — остроумная, сексуально озабоченная и упивающаяся своими горестями женщина, которая живет в современном Лондоне. Главную героиню сыграла сама Уоллер-Бридж, она же является создательницей проекта, который вырос из ее десятиминутного скетча.

После успеха сериала актриса поучаствовала в одноименном моноспектакле. В 2019-м прямая трансляция постановки на сцене Wyndham’s Theatre в Лондоне была доступна по всему миру. Именно это шоу выйдет на Amazon и Soho.

Источник: Variety

Первый сезон «Дряни» прямо сейчас доступен для просмотра на КиноПоиск HD.

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Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
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Далее 269 ₽ в месяц
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