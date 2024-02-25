Кэри Фукунага не намерен дорабатывать «Не время умирать», отложенный из-за коронавируса

Общаясь с подписчиками в Instagram, режиссер Кэри Фукунага признался, что не собирается возвращаться и что-либо менять в боевике «Не время умирать», релиз которого перенесли в связи с пандемией коронавируса. По его словам, работа над лентой окончена, и теперь осталось дождаться премьеры.

«Люди меня спрашивали об этом, и, хотя дополнительное время было бы приятным бонусом, мы закончили работу, когда завершился постпродакшен, — объяснил Фукунага в комментариях. — К счастью, это произошло, прежде чем все закрылось из-за COVID-19».

Фукунага добавил, что продолжить работу над картиной, пока та ожидает релиза, невозможно также из-за денег.

«Хотя „Бонд“ — большой проект, мы все равно должны оценивать расходы и стоимость производства, — заметил режиссер. — И, как и с чем угодно, с фильмом можно бесконечно возиться. Фильм отличный и таким, каким получился. Надеюсь, вы тоже так подумаете, когда он выйдет».

«Не время умирать» ожидался в кинотеатрах 9 апреля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса студия Universal приняла решение перенести релиз на осень. Теперь картина увидит свет 25 ноября (мировая премьера состоится 12 ноября). В российских кинотеатрах лента выйдет 19 ноября.

В 25-м фильме Бонд временно оставил службу и отправился наслаждаться жизнью на Ямайке. Отпуск прерывается с появлением на острове старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ, который просит агента 007 о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально, и Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею по имени Сафин.