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Крис Хемсворт спасает сына наркобарона в первом трейлере «Эвакуации»

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Стрим-сервис Netflix представил первый трейлер боевика «Эвакуация» — нового фильма с участием Криса Хемсворта, где он играет наемника.

Лента расскажет о мире подпольной торговли оружием, где одинокий мальчик случайно становится пешкой в войне двух безжалостных наркобаронов. Ребенка похищают, и он оказывается внутри города Дакка, столицы государства Бангладеш и одного из самых неприступных мест в мире.

Ситуация с заложником привлекает внимание наемника Тайлера Рэйка (его играет Хемсворт), который давно мечтает свести счеты с жизнью. Смертельная миссия выглядит для него очень привлекательной.

Помимо Хемсворта, в картине появится Дэвид Харбор («Черная Вдова»), сыгравший другого наемника со своими таинственными целями.

«Эвакуация» станет режиссерским дебютом Сэма Харгрейва, постановщика трюков в фильмах Marvel. Фильм продюсируют Энтони и Джо Руссо, режиссеры финальных «Мстителей».

Релиз состоится 24 апреля на Netflix.

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Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Далее 269 ₽ в месяц
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