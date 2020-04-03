Крис Хемсворт спасает сына наркобарона в первом трейлере «Эвакуации»

Стрим-сервис Netflix представил первый трейлер боевика «Эвакуация» — нового фильма с участием Криса Хемсворта, где он играет наемника.

Лента расскажет о мире подпольной торговли оружием, где одинокий мальчик случайно становится пешкой в войне двух безжалостных наркобаронов. Ребенка похищают, и он оказывается внутри города Дакка, столицы государства Бангладеш и одного из самых неприступных мест в мире.

Ситуация с заложником привлекает внимание наемника Тайлера Рэйка (его играет Хемсворт), который давно мечтает свести счеты с жизнью. Смертельная миссия выглядит для него очень привлекательной.

Помимо Хемсворта, в картине появится Дэвид Харбор («Черная Вдова»), сыгравший другого наемника со своими таинственными целями.

«Эвакуация» станет режиссерским дебютом Сэма Харгрейва, постановщика трюков в фильмах Marvel. Фильм продюсируют Энтони и Джо Руссо, режиссеры финальных «Мстителей».

Релиз состоится 24 апреля на Netflix.

