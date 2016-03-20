Аниматоры Disney и Джош Гад сделали в домашних условиях мультсериал о снеговике Олафе

Несмотря на карантин из-за коронавируса, аниматоры Disney нашли способ порадовать фанатов мультфильма «Холодное сердце». Не покидая пределов дома, они начали работу над серией анимационных короткометражек «Дома с Олафом» (At Home With Olaf), героем которых стал одноименный снеговик. Джош Гад из своего дома озвучил Олафа, и в сети уже появился первый эпизод.

Starting this week, enjoy an all-new original Disney Animation digital series with everyone’s favorite snowman, Olaf. #AtHomeWithOlaf created at home by Hyrum Osmond. Voiced from home by Josh Gad. #DisneyMagicMoments pic.twitter.com/gFFuHE8mev & mdash; Disney Animation (@DisneyAnimation) April 6, 2020 «Начиная с этой недели наслаждайтесь новым оригинальным анимационным сериалом о вашем любимом снеговике Олафе. „Дома с Олафом“ создан дома Хайрамом Осмондом. Озвучен из дома Джошем Гадом».

В прямом эфире в Twitter Гад объяснил, что с ним связалась Дженнифер Ли, глава анимационного подразделения Disney и режиссер «Холодного сердца», и предложила принять участие в создании короткометражек.

«И я согласился, — рассказал Гад. — Было довольно сложно, потому что я не очень одарен в техническом плане, но теперь мы выпускаем короткометражки об Олафе!»

«Холодное сердце 2», вышедшее в ноябре 2019 года, стало самым кассовым анимационным проектом в истории кино, собрав в прокате 1,45 млрд долларов. Сиквел и первый фильм прямо сейчас доступны для просмотра на КиноПоиск HD.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.