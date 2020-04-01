Интервью дня: Синтия Никсон о «Сексе в большом городе», карьере и ЛГБТ-активизме

Актриса и активистка Синтия Никсон дала интервью русскому журналисту Карену Шаиняну и обсудила с ним несколько важных и интересных тем. В часовом интервью они поговорили о правах ЛГБТ и однополых браках, о сериале «Секс в большом городе» и его популярности, о современной политической обстановке в Штатах, трансфобии, кино, Голливуде и карьере Никсон.

«Мы приехали утром к ней домой, расставили камеры в гостиной, где младший сын играл в Lego накануне, и проговорили три часа, — написал Шаинян под видео. — О том, как она сама на метро гоняла на прослушивания с 11 лет, как мечтала играть девочку-хиппи Саншайн, потому что сама была хиппи. Как влюбилась в женщину, и с тех пор это ее семья уже 15 лет. О том, как люди думают, что она и есть Миранда, и почему они отчасти правы. Почему она не рассчитывала выиграть выборы губернатора Нью-Йорка и почему все равно победила? Я всерьез думаю, что это вполне могла быть встреча с Буддой».

Никсон уже много лет занимается активистской деятельностью, выступает в защиту прав ЛГБТ и женщин, поддерживает Демократическую партию США. В 2009 году она объявила о помолвке с активисткой Кристин Маринони, с которой познакомилась на протестной акции. Некоторых участников пикета арестовали, в том числе Никсон и Маринони. Так они и познакомились. В июне 2018 года Никсон рассказала, что ее старший ребенок — трансгендер.

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