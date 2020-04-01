КиноПоиск

Интервью дня: Синтия Никсон о «Сексе в большом городе», карьере и ЛГБТ-активизме

Обсудить0

Актриса и активистка Синтия Никсон дала интервью русскому журналисту Карену Шаиняну и обсудила с ним несколько важных и интересных тем. В часовом интервью они поговорили о правах ЛГБТ и однополых браках, о сериале «Секс в большом городе» и его популярности, о современной политической обстановке в Штатах, трансфобии, кино, Голливуде и карьере Никсон.

«Мы приехали утром к ней домой, расставили камеры в гостиной, где младший сын играл в Lego накануне, и проговорили три часа, — написал Шаинян под видео. — О том, как она сама на метро гоняла на прослушивания с 11 лет, как мечтала играть девочку-хиппи Саншайн, потому что сама была хиппи. Как влюбилась в женщину, и с тех пор это ее семья уже 15 лет. О том, как люди думают, что она и есть Миранда, и почему они отчасти правы. Почему она не рассчитывала выиграть выборы губернатора Нью-Йорка и почему все равно победила? Я всерьез думаю, что это вполне могла быть встреча с Буддой».

Никсон уже много лет занимается активистской деятельностью, выступает в защиту прав ЛГБТ и женщин, поддерживает Демократическую партию США. В 2009 году она объявила о помолвке с активисткой Кристин Маринони, с которой познакомилась на протестной акции. Некоторых участников пикета арестовали, в том числе Никсон и Маринони. Так они и познакомились. В июне 2018 года Никсон рассказала, что ее старший ребенок — трансгендер.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить
Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Далее 269 ₽ в месяц
Смотреть

Смотрите также

Дэниэл Крэйг, Кейт Уинслет, Элтон Джон и другие знаменитости поблагодарили медработников Англии

Дэниэл Крэйг, Кейт Уинслет, Элтон Джон и другие знаменитости поблагодарили медработников Англии

3 апреля1
Дж. К. Роулинг запустила программу для фанатов Гарри Поттера в карантине

Дж. К. Роулинг запустила программу для фанатов Гарри Поттера в карантине

5 апреля2
Кайл МакЛоклен хочет пересмотреть «Твин Пикс» вместе с фанатами

Кайл МакЛоклен хочет пересмотреть «Твин Пикс» вместе с фанатами

3 апреля3
Звезды «Клиники» Зак Брафф и Дональд Фэйсон запустили подкаст о сериале

Звезды «Клиники» Зак Брафф и Дональд Фэйсон запустили подкаст о сериале

1 апреля5

Главное сегодня

Интервью

Жора Крыжовников — о «Звоните ДиКаприо!», юморе Достоевского и любви без жалости

Сегодня5
Жора Крыжовников — о «Звоните ДиКаприо!», юморе Достоевского и любви без жалости
Мэттью МакКонахи сыграл в бинго с постояльцами дома престарелых

Мэттью МакКонахи сыграл в бинго с постояльцами дома престарелых

51 минуту назад0
Мама Криса Эванса уговорила актера согласиться на роль Капитана Америка

Мама Криса Эванса уговорила актера согласиться на роль Капитана Америка

2 часа назад1
Amazon покажет спектакль «Дрянь» в рамках благотворительной программы

Amazon покажет спектакль «Дрянь» в рамках благотворительной программы

3 часа назад1
Кэри Фукунага не намерен дорабатывать «Не время умирать», отложенный из-за коронавируса

Кэри Фукунага не намерен дорабатывать «Не время умирать», отложенный из-за коронавируса

Сегодня, 15:373
Крис Хемсворт спасает сына наркобарона в первом трейлере «Эвакуации»

Крис Хемсворт спасает сына наркобарона в первом трейлере «Эвакуации»

Сегодня, 14:467
Аниматоры Disney и Джош Гад сделали в домашних условиях мультсериал о снеговике Олафе

Аниматоры Disney и Джош Гад сделали в домашних условиях мультсериал о снеговике Олафе

Сегодня, 14:372
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт