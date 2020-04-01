Мультсериал «Дунканвилль» продлен на второй сезон

Телеканал Fox заказал производство второго сезона анимационного сериала «Дунканвилль» и планирует выпустить продолжение проекта в 2021—2022 годах. Создатели мультсериала Эми Полер, Майк Скалли и Джули Такер вернутся к работе над вторым сезоном.

«„Дунканвилль“ — еще одно отличное дополнение к нашей воскресной анимационной программе, — заявил Майкл Торн, президент развлекательного подразделения Fox. — Эми, Майк и Джули — великолепные партнеры. Наша благодарность также всем актерам озвучания, включая Тая, Рики, Яссера, Бетси, Джой, Уиза, Рашиду и Зака. Дункан, может, и обычный подросток, но сам сериал совсем не такой, и нам не терпится увидеть новый сезон приключений семьи Харрис».

В центре сюжета — 15-летний Дункан, который живет в классической американской семье в классическом американском двухэтажном доме классического американского пригорода. Слегка нелепый, рыжий, веснушчатый, долговязый подросток, он окружен такими же друзьями — от Бекс, которую все принимают за парня, до Волка, упоительно-монотонного. Дункан — скучающий фантазер, регулярно попадающий в неприятности из-за собственной неловкости.

Подробнее о проекте КиноПоиск рассказывал в материале «Сериал для сына маминой подруги. Чем „Дунканвилль“ похож на „Симпсонов“ и „Гриффинов“?».

Источник: Deadline