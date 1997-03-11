Эзра Миллер, предположительно, напал на женщину в Рейкьявике. Происшествие попало на видео

В Twitter появилось видео, на котором запечатлено возможное нападение Эзры Миллера на женщину. Ролик, записанный около модного бара в центре Рейкьявика, столицы Исландии, демонстрирует, как актер берет улыбающуюся женщину за горло и кидает ее на землю. «О, хотите подраться? Вы этого хотите?» — говорит Миллер в начале семисекундного видео, которое резко обрывается.

I have rewatched this video of Ezra Miller choking a woman like 50x lmfao this is y’all tone deaf cop sympathizing—style stealing narcissistic white icon? #EzraMiller pic.twitter.com/LA1PNZCIQt — Ren(aissance) (@Hood_Vampire) April 5, 2020

Источник Variety подтвердил, что Миллер действительно был 1 апреля в баре, где произошла стычка, и его вывели из заведения. По словам источника, все произошло после того, как группа нетерпеливых фанатов начала приставать к актеру. Ситуация быстро вышла из-под контроля, и Миллера разозлило поведение одной из женщин. После этого его попросили покинуть бар.

Автор видео также добавил, что перед нападением Миллер плюнул на них и демонстрировал свои шрамы — результат прошлых потасовок, заявил актер. При этом уточняется, что перед этим женщина и ее друзья в шутку подначивали Миллера подраться с ними, но тот воспринял все слишком серьезно.

Представители Миллера пока никак не прокомментировали запись.

Несмотря на отсутствие подтверждения происходящего на видео, ролик быстро набрал популярность в сети. Многих фанатов Миллера расстроило и разлило его поведение, даже появилась петиция, требующая заменить актера в роли Флэша.

Источник: Variety