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Эзра Миллер, предположительно, напал на женщину в Рейкьявике. Происшествие попало на видео

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В Twitter появилось видео, на котором запечатлено возможное нападение Эзры Миллера на женщину. Ролик, записанный около модного бара в центре Рейкьявика, столицы Исландии, демонстрирует, как актер берет улыбающуюся женщину за горло и кидает ее на землю. «О, хотите подраться? Вы этого хотите?» — говорит Миллер в начале семисекундного видео, которое резко обрывается.

Источник Variety подтвердил, что Миллер действительно был 1 апреля в баре, где произошла стычка, и его вывели из заведения. По словам источника, все произошло после того, как группа нетерпеливых фанатов начала приставать к актеру. Ситуация быстро вышла из-под контроля, и Миллера разозлило поведение одной из женщин. После этого его попросили покинуть бар.

Автор видео также добавил, что перед нападением Миллер плюнул на них и демонстрировал свои шрамы — результат прошлых потасовок, заявил актер. При этом уточняется, что перед этим женщина и ее друзья в шутку подначивали Миллера подраться с ними, но тот воспринял все слишком серьезно.

Представители Миллера пока никак не прокомментировали запись.

Несмотря на отсутствие подтверждения происходящего на видео, ролик быстро набрал популярность в сети. Многих фанатов Миллера расстроило и разлило его поведение, даже появилась петиция, требующая заменить актера в роли Флэша.

Источник: Variety

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