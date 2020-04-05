Warner Bros. вернет на экраны Пинки и Брейна

Лабораторные мыши Пинки и Брейн вернутся на экраны в перезапуске мультсериала «Озорные анимашки», который выйдет на стриминге Hulu уже в этом году. Об этом рассказал актер Роб Полсен, озвучивающий Пинки.

Оригинальное шоу стартовало в 1993 году и рассказывало о Вакко, Якко и Дот — неугомонных персонажах, созданных аниматорами Warner Bros в 1930-м. Из-за плохого поведения фильмы с их участием поместили в хранилище студии, а саму троицу заперли в водонапорной башне. Но спустя 60 лет хулиганы смогли вырваться на свободу.

Позднее Warner Bros. выпустила спин-офф, посвященный злоключениями Пинки и Брейна — двух лабораторных мышей, одержимых идеей завоевания власти над миром. В каждой серии их планы заканчивались неудачей.

В перезапуске «Озорных анимашек» вернется весь актерский состав оригинального шоу. Джесс Харнелл озвучит Вакко, Тресс МакНилл — Дот, а Брейн снова заговорит голосом Мориса ЛаМарша. Помимо Пинки, Полсен также озвучит Якко.

После окончания сериала актеры вместе с композитором Рэнди Рохелем гастролировали по миру с музыкальным шоу Animaniacs in Concert.

Источник: Comic Book

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