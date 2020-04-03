Видео: Люди в карантине перепели песни из «Отверженных» и «Красавицы и чудовища»

В связи с пандемией коронавируса многие страны ввели режим обязательного карантина, заставив людей сидеть по домам. Лишенные привычных методов развлечения, они начали искать новые. Так, семья Кент в Великобритании перепела песню «One Day More» из мюзикла «Отверженные» и рассказала о своих тяготах во время изоляции.

В сети также появилась новая версия песни Белль из мультфильма «Красавица и чудовище», сделанная YouTube-пользователем Luxenburg Sharon. Теперь диснеевская принцесса поет про коронавирус, не обращает внимания на слова о важности личной гигиены и считает, что в инфекции на самом деле нет ничего страшного.

Забавное видео о том, как люди развлекаются во время карантина, выпустила Джессика Честейн. Актриса опубликовала ролик, в котором сидит на крыльце и наблюдает в бинокль за происходящим в сети.

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