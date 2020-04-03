КиноПоиск

Видео: Люди в карантине перепели песни из «Отверженных» и «Красавицы и чудовища»

Обсудить0

В связи с пандемией коронавируса многие страны ввели режим обязательного карантина, заставив людей сидеть по домам. Лишенные привычных методов развлечения, они начали искать новые. Так, семья Кент в Великобритании перепела песню «One Day More» из мюзикла «Отверженные» и рассказала о своих тяготах во время изоляции.

В сети также появилась новая версия песни Белль из мультфильма «Красавица и чудовище», сделанная YouTube-пользователем Luxenburg Sharon. Теперь диснеевская принцесса поет про коронавирус, не обращает внимания на слова о важности личной гигиены и считает, что в инфекции на самом деле нет ничего страшного.

Забавное видео о том, как люди развлекаются во время карантина, выпустила Джессика Честейн. Актриса опубликовала ролик, в котором сидит на крыльце и наблюдает в бинокль за происходящим в сети.

«Отверженные», «Красавица и чудовище», а также более 7 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов вы прямо сейчас можете посмотреть на КиноПоиск HD. Подписку на сервис мы дарим бесплатно всем, у кого нет действующей подписки. А еще вы сможете пользоваться всеми возможностями Яндекс.Плюс — это Яндекс.Музыка без ограничений, скидки в Яндекс.Такси и другие преимущества. Активировать можно здесь.

Обсудить
Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Далее 269 ₽ в месяц
Смотреть

Смотрите также

Сэмюэл Л. Джексон больше не король мата в Голливуде. Его сместил Джона Хилл

Сэмюэл Л. Джексон больше не король мата в Голливуде. Его сместил Джона Хилл

Вчера4
Джон Красински выпустил новый эпизод передачи о хороших новостях. Теперь с актерами из «Гамильтона»

Джон Красински выпустил новый эпизод передачи о хороших новостях. Теперь с актерами из «Гамильтона»

Вчера4
Тайка Вайтити пошутил, что готов оставить кино и заняться шитьем

Тайка Вайтити пошутил, что готов оставить кино и заняться шитьем

5 апреля1
Дэниэл Крэйг, Кейт Уинслет, Элтон Джон и другие знаменитости поблагодарили медработников Англии

Дэниэл Крэйг, Кейт Уинслет, Элтон Джон и другие знаменитости поблагодарили медработников Англии

3 апреля1

Главное сегодня

Warner Bros. вернет на экраны Пинки и Брейна

Вчера9
Warner Bros. вернет на экраны Пинки и Брейна
Видео: Люди в карантине перепели песни из «Отверженных» и «Красавицы и чудовища»

Видео: Люди в карантине перепели песни из «Отверженных» и «Красавицы и чудовища»

Вчера1
В Москве сняли первую короткометражку о самоизоляции

В Москве сняли первую короткометражку о самоизоляции

Вчера0
Цвет в кино: От волшебного сумрака «Гарри Поттера» до смертельной яркости «Солнцестояния»
Киношкола

Цвет в кино: От волшебного сумрака «Гарри Поттера» до смертельной яркости «Солнцестояния»

5 апреля9
Почему Эдгар Райт — самый музыкальный режиссер современности
Шум и яркость

ПодкастПочему Эдгар Райт — самый музыкальный режиссер современности

4 апреля6
Запустился новый стрим-сервис Quibi. Что в нем особенного?

Запустился новый стрим-сервис Quibi. Что в нем особенного?

Вчера5
«Ленфильм» остановил съемки фильмов Тимура Бекмамбетова и Алексея Германа-мл.

«Ленфильм» остановил съемки фильмов Тимура Бекмамбетова и Алексея Германа-мл.

Вчера5
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт