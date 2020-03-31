В Москве сняли первую короткометражку о самоизоляции

В Москве прошли съемки короткометражки «Удаленка» — первого фильма о самоизоляции во время пандемии коронавируса. Как сообщает пресс-служба компании «Базелевс», работа над проектом проходила удаленно, актеры и режиссер созванивались друг с другом по видеосвязи.

«Удаленка» стала первым победителем проекта Тимура Бекмамбетова «Истории карантина» — конкурса фильмов о виртуальной активности людей в условиях пандемии. Проект-альманах будет состоять из отдельных короткометражек, созданных людьми по всему миру.

«Удаленка» рассказывает о рабочем совещании в Zoom, которое неожиданно пошло не по плану. Действие происходит на экранах участников видеочата, в котором начальница обсуждает антикризисные меры и пытается мотивировать своих сотрудников на трудовые подвиги, несмотря на пандемию. Подчиненные, будучи в самоизоляции, пытаются найти баланс между работой и личной жизнью.

В фильме сыграли Светлана Камынина, Аглая Тарасова, Александра Ревенко, Борис Дергачев и Артем Ткаченко. Режиссером «Удаленки» выступила Аксинья Гог. В марте этого года вышел ее пятичасовой фильм об Эрмитаже, снятый одним дублем на iPhone 11 Pro Max.

По условиям конкурса «Удаленка» снята в формате screenlife. Это технология захвата экрана, при которой происходящее разворачивается на экране телефона или монитора компьютера. Таким образом, зрители видят все, что и главный герой — все клики мыши и запущенные приложения. Важную роль в данном случае играет веб-камера, записывающая лица актеров.

Бекмамбетов активно занимается продвижением screenlife и постоянно работает в этом формате. Он выпустил хоррор «Убрать из друзей» 2015 года, провальную комедию «Взломать блогеров» и триллер «Поиск». Впоследствии Бекмамбетов спродюсировал для Snapchat screenlife-хорроры «Мертвая ночь» и «Воскресшие». Совместно со студией «История будущего» Бекмамбетов выпустил документальный сериал «1968. Digital», рассказывающий через экран смартфона истории людей в 1968 году. В планах также безымянная screenlife-картина о трагедии в Керчи, когда в октябре 2018 года в местном колледже произошло массовое убийство.

Источник: Пресс-служба кинокомпании «Базелевс»

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