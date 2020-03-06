Запустился новый стрим-сервис Quibi. Что в нем особенного?

В США 6 апреля запустился новый стриминговый сервис Quibi для просмотра сериалов и фильмов на мобильных устройствах. Приложение доступно для пользователей iOS и Android, на данный момент скачать его легально можно только с американским аккаунтом. Quibi предлагает фильмы, сериалы и шоу продолжительностью от двух до четырех часов. Они разделены на короткие серии (а фильмы — на главы), которые длятся до 10 минут. Также сервис выпускает документалки, новости и спортивные трансляции. У приложения есть два типа подписки — 4,99 доллара (около 380 рублей) в месяц с рекламой и 7,99 доллара (около 610 рублей) без рекламы.

Сейчас на Quibi доступно несколько новостных программ и 24 оригинальных сериала, в том числе реалити-шоу «Миллион благодарностей» с Дженнифер Лопез и Кристен Белл, сериал «Выжить» со звездой «Игры престолов» Софи Тёрнер и шоу про дрэг-культуру победительницы «Королевских гонок РуПола» Саши Велюр. Создатели сервиса обещают представлять громкие премьеры раз в неделю, а до конца 2020 года загрузить более 7000 шоу. К созданию контента подключены Стивен Спилберг, Гильермо дель Торо, Ридли Скотт, Билл Мюррей, Сэм Рэйми, Уилл Смит, Анна Кендрик, Дрейк и другие.

Quibi основали продюсер Джеффри Катценберг, бывший председатель совета директоров The Walt Disney Company и бывший глава DreamWorks Animation, и предпринимательница Мег Уитмен, бывшая гендиректор eBay и корпорации Hewlett-Packard. Для проекта они привлекли 1,8 млрд долларов. В сервис инвестировали компании The Walt Disney Studio, Sony Pictures, NBCUniversal, Viacom и китайская корпорация Alibaba Group, владеющая AliExpress. По словам Катценберга, Quibi попытается совместить популярный вертикальный формат и голливудское качество (стоимость некоторых проектов сервиса доходит до 100 тыс. долларов за минуту). Тем самым Катценберг и Уитмен надеются привлечь миллионы подписчиков.

Однако аналитики не уверены в успехе Quibi из-за запуска сервиса в разгар пандемии коронавируса. Изначально Quibi позиционировали как приложение для пользователей 25—35 лет, которые всегда на бегу и пользуются Instagram, YouTube и TikTok. Сейчас же, когда большая часть населения находится в карантине, видеосервис, работающий только на мобильных устройствах, кажется экспертам лишним. В свою очередь, Уитмен убеждена, что Quibi станет популярным и при нынешних условиях. «Подумайте, как часто вы пользуетесь телефоном дома. Например, людям, которые находятся сейчас дома с детьми, очень пригодится десятиминутный перерыв», — заявила гендиректор сервиса.

Мы изучили, какие сериалы и фильмы в ближайшее время выйдут на Quibi, и составили список самых интересных проектов.

Сериал по роману Алекса Морела про пару незнакомцев, которые выжили после крушения самолета в горах и теперь вынуждены работать сообща, чтобы добраться до цивилизации. В главных ролях — Софи Тёрнер и Кори Хоукинс. «Выжить» уже вышел на Quibi.

Документальный сериал о самках в мире животных — от муравьев до леопардов. В роли рассказчика выступила Риз Уизерспун.

Хоррор-антология, которую продюсирует Сэм Рэйми («Зловещие мертвецы», «Человек-паук»). Каждая серия будет рассказывать страшную историю, основанную на легендах из разных штатов Америки. В проекте задействованы Таисса Фармига («Американская история ужасов»), Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»), Эйса Баттерфилд («Половое воспитание»), Рори Калкин, Кристина Риччи и другие. Премьера запланирована на 13 апреля.

Лиам Хемсворт играет неизлечимо больного мужчину, который участвует в игре, надеясь, что выигрыш поможет беременной жене выжить после его смерти. Также в сериале снялся Кристоф Вальц. Дата премьеры не объявлена.

Реалити-шоу, в котором актер Идрис Эльба и гонщик Кен Блок будут устраивать гонки и соревноваться за звание самого безумного водителя.

Хоррор-сериал в духе «Ребенка Розмари». Главная героиня, молодая женщина (Анна-София Робб), беременеет при загадочных обстоятельствах, а затем пытается разоблачить заговор, который строят вокруг нее близкие. Помимо Робб, в сериале снимаются Рори Калкин, Мира Сорвино и Ханна Мюррэй. Режиссер — Мэри Хэррон («Американский психопат»).

Ремейк одноименного фильма 1993 года. В центре сюжета — работяга Майк Руссо (Бойд Холбрук), который вместе с женой и дочерью оказывается в метро Лос-Анджелеса во время взрыва, а затем становится главным подозреваемым в деле о теракте. Руссо должен успеть доказать свою невиновность и найти настоящего террориста, в то время как его делом занимается знаменитый следователь (Кифер Сазерленд).

Также в производстве находятся фантастический сериал Кэтрин Хардвик «Не копайся в себе», хоррор-сериал Стивена Спилберга и шоу про стендап от Уилла Смита.