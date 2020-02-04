Тарантино хотел экранизировать «Люка Кейджа». В главной роли он видел Лоренса Фишбёрна

Записываясь в подкасте Эми Шумер 3 Girls, 1 Keith, Квентин Тарантино вспомнил об одном неосуществленном проекте, идея которого ему пришла во время работы над «Криминальным чтивом». Поклонник комиксов Marvel, режиссер решил, что на большой экран стоит перенести историю Люка Кейджа, а главную роль в проекте должен сыграть Лоренс Фишбёрн. Именно последнее и стало главным камнем преткновения.

«Все мои друзья сказали: „Его должен сыграть Уэсли Снайпс“, — рассказал Тарантино. — Я говорю: „Я обожаю Уэсли Снайпса, но Ларри Фишбёрн — он ведь практически Марлон Брандо. Мне кажется, Фиш — мужик“».

«А они такие: „Ну да, но ему надо будет сильно подкачаться. Снайпс уже в форме!“ — продолжает постановщик. — На что я ответил: „На*** все это! Это не так важно! На*** вас, вы всё испортили!“»

В конечном счете Тарантино закончил «Криминальное чтиво», стал одним из главных режиссеров современности и отказался от идеи экранизировать «Люка Кейджа». Он, тем не менее, не забыл блэксплотейшен-кино, на волне популярности которого в 1970-е и был придуман чернокожий супергерой, и в 1997 году вернулся к любимой теме с лентой «Джеки Браун».

Спустя два десятилетия Люк Кейдж все-таки добрался до экранов в сериале Netflix. Проект просуществовал два сезона, а главную роль в нем исполнил Майк Колтер.

Выпустив «Однажды в… Голливуде», Тарантино вновь объявил, что планирует завязать с кино, но пока не раскрыл, каким будет его следующий режиссерский проект. В ближайшем будущем свет увидит его первая художественная книга, которая расскажет о ветеране Второй мировой войны, который в 1950-е разочаровался в голливудском кино и начал смотреть фильмы Акиры Куросавы и Федерико Феллини. Кроме этого, Тарантино планирует заняться некоей театральной постановкой и даже подумывает поставить вестерн-сериал.

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