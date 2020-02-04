КиноПоиск

Тарантино хотел экранизировать «Люка Кейджа». В главной роли он видел Лоренса Фишбёрна

Обсудить0

Записываясь в подкасте Эми Шумер 3 Girls, 1 Keith, Квентин Тарантино вспомнил об одном неосуществленном проекте, идея которого ему пришла во время работы над «Криминальным чтивом». Поклонник комиксов Marvel, режиссер решил, что на большой экран стоит перенести историю Люка Кейджа, а главную роль в проекте должен сыграть Лоренс Фишбёрн. Именно последнее и стало главным камнем преткновения.

«Все мои друзья сказали: „Его должен сыграть Уэсли Снайпс“, — рассказал Тарантино. — Я говорю: „Я обожаю Уэсли Снайпса, но Ларри Фишбёрн — он ведь практически Марлон Брандо. Мне кажется, Фиш — мужик“».

«А они такие: „Ну да, но ему надо будет сильно подкачаться. Снайпс уже в форме!“ — продолжает постановщик. — На что я ответил: „На*** все это! Это не так важно! На*** вас, вы всё испортили!“»

В конечном счете Тарантино закончил «Криминальное чтиво», стал одним из главных режиссеров современности и отказался от идеи экранизировать «Люка Кейджа». Он, тем не менее, не забыл блэксплотейшен-кино, на волне популярности которого в 1970-е и был придуман чернокожий супергерой, и в  1997 году вернулся к любимой теме с лентой «Джеки Браун».

Спустя два десятилетия Люк Кейдж все-таки добрался до экранов в сериале Netflix. Проект просуществовал два сезона, а главную роль в нем исполнил Майк Колтер.

Выпустив «Однажды в… Голливуде», Тарантино вновь объявил, что планирует завязать с кино, но пока не раскрыл, каким будет его следующий режиссерский проект. В ближайшем будущем свет увидит его первая художественная книга, которая расскажет о ветеране Второй мировой войны, который в 1950-е разочаровался в голливудском кино и начал смотреть фильмы Акиры Куросавы и Федерико Феллини. Кроме этого, Тарантино планирует заняться некоей театральной постановкой и даже подумывает поставить вестерн-сериал.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить
Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Далее 269 ₽ в месяц
Смотреть

Смотрите также

Квентин Тарантино стал чаще публиковать тексты о кино. Вот что он пишет

Квентин Тарантино стал чаще публиковать тексты о кино. Вот что он пишет

3 апреля0
Тарантино хотел указать Питту, как лучше раздеться в кадре. Но потерпел поражение

Тарантино хотел указать Питту, как лучше раздеться в кадре. Но потерпел поражение

2 апреля2
Квентин Тарантино грозился избить ведущего «Вечернего шоу» Дэвида Леттермана

Квентин Тарантино грозился избить ведущего «Вечернего шоу» Дэвида Леттермана

6 февраля8
Тарантино рассказал о карьере Рика Далтона после «Однажды в… Голливуде»

Тарантино рассказал о карьере Рика Далтона после «Однажды в… Голливуде»

4 февраля7

Главное сегодня

Запустился новый стрим-сервис Quibi. Что в нем особенного?

47 минут назад0
Запустился новый стрим-сервис Quibi. Что в нем особенного?
«Ленфильм» остановил съемки фильмов Тимура Бекмамбетова и Алексея Германа-мл.

«Ленфильм» остановил съемки фильмов Тимура Бекмамбетова и Алексея Германа-мл.

2 часа назад2
Цвет в кино: От волшебного сумрака «Гарри Поттера» до смертельной яркости «Солнцестояния»
Киношкола

Цвет в кино: От волшебного сумрака «Гарри Поттера» до смертельной яркости «Солнцестояния»

Вчера8
Почему Эдгар Райт — самый музыкальный режиссер современности
Шум и яркость

ПодкастПочему Эдгар Райт — самый музыкальный режиссер современности

4 апреля6
Тарантино хотел экранизировать «Люка Кейджа». В главной роли он видел Лоренса Фишбёрна

Тарантино хотел экранизировать «Люка Кейджа». В главной роли он видел Лоренса Фишбёрна

3 часа назад2
Видео дня: Первый короткометражный фильм авторов «Очень странных дел»
Бюро находок

Видео дня: Первый короткометражный фильм авторов «Очень странных дел»

Сегодня, 13:550
Сэмюэл Л. Джексон больше не король мата в Голливуде. Его сместил Джона Хилл

Сэмюэл Л. Джексон больше не король мата в Голливуде. Его сместил Джона Хилл

Сегодня, 12:583
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт