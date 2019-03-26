«Ленфильм» остановил съемки фильмов Тимура Бекмамбетова и Алексея Германа-мл.

В связи с карантином киностудия «Ленфильм» временно прекратила съемки двух проектов, посвященных авиации. Речь идет о картине Тимура Бекмамбетова «Фау-2. Побег из ада» и военной драме Алексея Германа-мл. «Воздух». По состоянию на 2 апреля все сотрудники по возможности работают удаленно.

По словам собеседника «Интерфакса», Бекмамбетов до последнего работал над «Фау-2» в павильонах студии. В конце марта он снял несколько сцен в режиме реальной видеоигры с участием Павла Прилучного. Актера посадили в кабину советского истребителя времен Второй мировой войны, окруженную LED-экранами. На них спроецировали игру «War Thunder». По сути, Прилучный в реальном времени сражался с настоящими игроками. В это время Бекмамбетов контролировал происходящее в виртуальном мире, останавливая бой и разбивая его на необходимые дубли.

Съемочный график «Воздуха» корректируют уже не первый раз. «Сначала творческая группа никак не могла дождаться снега. Съемки о начале Великой Отечественной войны должны были проводиться на берегу Финского залива. Теперь работа в принципе остановлена», — поделился собеседник агентства.

Фильм Бекмамбетова расскажет о советском пилоте Михаиле Девятаеве, который был подбит в воздушном бою и попал в лагерь для военнопленных. После неудачной попытки побега Девятаева отправили в лагерь смерти, откуда он попал в концлагерь на острове Узедом, где в ракетном центре Пенемюнде шли разработки крылатых ракет «Фау-1» и баллистических ракет «Фау-2». 8 февраля 1945 года группа советских военнопленных из 10 человек захватила немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и совершила на нем побег.

«Воздух» сосредоточится на первом отряде летчиц-истребительниц во время Второй мировой войны. В 2018 году Герман-мл. заявил, что надеется снять фильм, сопоставимый по качеству с «Дюнкерком» Кристофера Нолана. По его словам, в картине будет много сцен с воздушными боями.

Источник: «Интерфакс»

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