Видео дня: Первый короткометражный фильм авторов «Очень странных дел»

Шоураннеры сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Дафферы в 2007 году завершили обучение на кинематографическом факультете Чепменского университета в Калифорнии. В качестве дипломной работы они сняли короткометражный фильм «Пожиратель», основанный на одноименном рассказе Питера Краузера. Как выяснилось, все это время проект лежал в сети на Vimeo-канале университета, доступный для просмотра.

В центре сюжета короткометражки — молодой офицер полиции, оставшийся в ночную смену. Вместе с ним ночь в полицейском участке проводит опасный каннибал. Когда тот вырывается на свободу, молодому копу ничего не остается, кроме как столкнуться лицом к лицу со злом.

Братья Даффер написали сценарий и поставили фильм. После «Пожирателя» они сняли несколько короткометражек, пока в 2014 году не дебютировали в полнометражной режиссуре с триллером «Затаившись». После этого они успели поработать над сериалом «Сосны», а потом получили мировую известность благодаря «Очень странным делам».

В начале марта братья Даффер начали работу над четвертым сезоном «Очень странных дел». Однако вскоре производство было заморожено в связи с пандемией коронавируса. На данный момент неизвестно, когда проект вернется на экраны.