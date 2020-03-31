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Видео дня: Первый короткометражный фильм авторов «Очень странных дел»

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Шоураннеры сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Дафферы в 2007 году завершили обучение на кинематографическом факультете Чепменского университета в Калифорнии. В качестве дипломной работы они сняли короткометражный фильм «Пожиратель», основанный на одноименном рассказе Питера Краузера. Как выяснилось, все это время проект лежал в сети на Vimeo-канале университета, доступный для просмотра.

В центре сюжета короткометражки — молодой офицер полиции, оставшийся в ночную смену. Вместе с ним ночь в полицейском участке проводит опасный каннибал. Когда тот вырывается на свободу, молодому копу ничего не остается, кроме как столкнуться лицом к лицу со злом.

Братья Даффер написали сценарий и поставили фильм. После «Пожирателя» они сняли несколько короткометражек, пока в 2014 году не дебютировали в полнометражной режиссуре с триллером «Затаившись». После этого они успели поработать над сериалом «Сосны», а потом получили мировую известность благодаря «Очень странным делам».

В начале марта братья Даффер начали работу над четвертым сезоном «Очень странных дел». Однако вскоре производство было заморожено в связи с пандемией коронавируса. На данный момент неизвестно, когда проект вернется на экраны.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
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