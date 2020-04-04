Звезды фильмов Marvel поздравили Роберта Дауни-мл. с 55-летием

4 апреля исполнителю роли Железного человека Роберту Дауни-мл. исполнилось 55 лет. Это знаменательное событие не осталось не замеченным коллегами актера по киновселенной Marvel. Поздравления в адрес Дауни-мл. опубликовали Гвинет Пэлтроу, Крис Эванс, Марк Руффало, Джереми Реннер и другие.
Гвинет Пэлтроу
Крис Эванс
Марк Руффало
Джереми Реннер
Тайка Вайтити
Райан Мейнердинг, художник фильмов Marvel
Дауни-мл. поблагодарил всех за поздравления.
6 ноября зрители смогут снова увидеть Дауни-мл. в образе Тони в боевике «Черная Вдова», где его вернут на экраны с помощью неиспользованных материалов из «Противостояния». В ближайшем будущем актер должен приступить к съемкам «Шерлока Холмса 3», режиссерское кресло которого занимает постановщик «Рокетмена» Декстер Флетчер.
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