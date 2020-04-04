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Звезды фильмов Marvel поздравили Роберта Дауни-мл. с 55-летием

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4 апреля исполнителю роли Железного человека Роберту Дауни-мл. исполнилось 55 лет. Это знаменательное событие не осталось не замеченным коллегами актера по киновселенной Marvel. Поздравления в адрес Дауни-мл. опубликовали Гвинет Пэлтроу, Крис Эванс, Марк Руффало, Джереми Реннер и другие.

Гвинет Пэлтроу

«Прежде чем закончится 4 апреля, я должна пожелать моему дорогому, дорогому Роберту Дауни-мл. счастливого дня рождения. На этом фото он произносит тост на моей свадьбе, во время которого его юмор вызвал у меня привычное выражение шока/радости, которое возникает, когда он рядом. Он мой брат, друг и опора. Супергений и один самых странных авторов комедии в истории. Я знаю, вся наша Marvel-семья присоединится ко мне в пожелании ему счастливого дня. Любите Роберта? Дайте ему об этом знать».

Крис Эванс

«Счастливого дня рождения одному из моих самых любимых людей. Люблю тебя на 3000».

Марк Руффало

«Посылаю все виртуальные обнимашки по поводу твоего дня рождения, Роберт Дауни-мл. Люблю тебя до смерти, на 3000. Это честь — знать столь щедрого и неоднозначного человека».

Джереми Реннер

«Счастливого дня рождения, Роберт Дауни-мл, обнимаю, брат. Люблю тебя».

Тайка Вайтити

«С днем рождения, Роберт Дауни-младший».

Райан Мейнердинг, художник фильмов Marvel

«Счастливого запоздалого дня рождения, Роберт Дауни-мл.! Пропустил его вчера! Для меня было честью и удовольствием рисовать Роберта, начиная с „Железного человека“, и мне повезло сделать этот постер „Люблю тебя на 3000“ для конвента D23 в 2019 году, показывающий его важные моменты в киновселенной Marvel».

Дауни-мл. поблагодарил всех за поздравления.

«Спасибо всем, кто помог мне сегодня улыбнуться. Вас так много».

6 ноября зрители смогут снова увидеть Дауни-мл. в образе Тони в боевике «Черная Вдова», где его вернут на экраны с помощью неиспользованных материалов из «Противостояния». В ближайшем будущем актер должен приступить к съемкам «Шерлока Холмса 3», режиссерское кресло которого занимает постановщик «Рокетмена» Декстер Флетчер.

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