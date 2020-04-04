Звезды фильмов Marvel поздравили Роберта Дауни-мл. с 55-летием

4 апреля исполнителю роли Железного человека Роберту Дауни-мл. исполнилось 55 лет. Это знаменательное событие не осталось не замеченным коллегами актера по киновселенной Marvel. Поздравления в адрес Дауни-мл. опубликовали Гвинет Пэлтроу, Крис Эванс, Марк Руффало, Джереми Реннер и другие.

Гвинет Пэлтроу

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 4 Апр 2020 в 9:28 PDT «Прежде чем закончится 4 апреля, я должна пожелать моему дорогому, дорогому Роберту Дауни-мл. счастливого дня рождения. На этом фото он произносит тост на моей свадьбе, во время которого его юмор вызвал у меня привычное выражение шока/радости, которое возникает, когда он рядом. Он мой брат, друг и опора. Супергений и один самых странных авторов комедии в истории. Я знаю, вся наша Marvel-семья присоединится ко мне в пожелании ему счастливого дня. Любите Роберта? Дайте ему об этом знать».

Крис Эванс

Happy birthday to one of my absolute favorites! Love you 3000, @RobertDowneyJr pic.twitter.com/xkJmOivAdw — Chris Evans (@ChrisEvans) April 4, 2020 «Счастливого дня рождения одному из моих самых любимых людей. Люблю тебя на 3000».

Марк Руффало

Sending you all the virtual hugs for your birthday, @RobertDowneyJr ❤️ I love you to life, 3000. It’s an honor knowing such a generous and complex man. pic.twitter.com/oufQoVy35V — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) April 4, 2020 «Посылаю все виртуальные обнимашки по поводу твоего дня рождения, Роберт Дауни-мл. Люблю тебя до смерти, на 3000. Это честь — знать столь щедрого и неоднозначного человека».

Джереми Реннер

Райан Мейнердинг, художник фильмов Marvel

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ryan Meinerding (@ryan_meinerding_art) 5 Апр 2020 в 7:48 PDT «Счастливого запоздалого дня рождения, Роберт Дауни-мл.! Пропустил его вчера! Д ля меня было честью и удовольствием рисовать Роберта, начиная с „Железного человека“, и мне повезло сделать этот постер „Люблю тебя на 3000“ для конвента D23 в 2019 году, показывающий его важные моменты в киновселенной Marvel».

Дауни-мл. поблагодарил всех за поздравления.

Thanks to everyone who put a smile on my face today. There& #39; s a lot of you out there… pic.twitter.com/IhmLnzbI3t & mdash; Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) April 4, 2020 «Спасибо всем, кто помог мне сегодня улыбнуться. Вас так много».



6 ноября зрители смогут снова увидеть Дауни-мл. в образе Тони в боевике «Черная Вдова», где его вернут на экраны с помощью неиспользованных материалов из «Противостояния». В ближайшем будущем актер должен приступить к съемкам «Шерлока Холмса 3», режиссерское кресло которого занимает постановщик «Рокетмена» Декстер Флетчер.

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