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Джон Красински выпустил новый эпизод передачи о хороших новостях. Теперь с актерами из «Гамильтона»

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Звезда «Офиса» Джон Красински вернулся на экраны с новым выпуском YouTube-передачи «Несколько хороших новостей», в которой он рассказывает только хорошие, духоподъемные истории. Второй эпизод Красински начал с рассказа о людях, которые решили украсть формат НХН и сделать собственные программы о хороших новостях. Задача, с которой они, как признает актер, справились получше него.

Красински также показал, как компании поддерживают медработников, которым не хватает необходимого оборудования, и рассказал о людях, поддерживающих своих соседей и знакомых. О погоде за окном поведал специальный корреспондент Роберт Де Ниро.

Финальным сегментом второго эпизода стала беседа с девочкой по имени Одри, большой фанаткой мюзикла «Гамильтон». К разговору подключился весь актерский состав постановки, включая Лина-Мануэля Миранду, Лесли Одома-мл., Давида Диггса и Джонатана Гроффа, и они исполнили для Одри песню «Alexander Hamilton».

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