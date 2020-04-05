Тайка Вайтити пошутил, что готов оставить кино и заняться шитьем

Режиссер Тайка Вайтити продолжает развлекаться в самоизоляции. Чтобы скоротать время, он занялся шитьем и сделал пару забавных игрушек: зайца и змею. Вайтити опубликовал результат своих трудов в Instagram и пошутил, что теперь подумывает завязать с кино и полностью посвятить себя созданию подобных вещиц.

«Завязываю с кино, — написал Вайтити под фото. — Это верное решение, когда есть возможность радовать мир своим шитьем. К слову, это кролик и змея, специально потертые. Деревенский стиль. И это язык во рту змеи, а не тампон, умники. Счастливых вечных выходных».

Находясь в карантине, Вайтити активно общается со своими подписчиками в соцсетях. Ранее он показал, как его в изоляции подстригли дети:

Поздравил Роберта Дауни-мл. с 55-летием фотографией Грэма Нортона:

И отметил день рождения Андрея Тарковского, чьи фильмы входят в число его самых любимых:

Сейчас Вайтити заканчивает работу над спортивной комедией с Майклом Фассбендером «Следующий гол — победный», после чего вернется к киновселенной Marvel и поставит блокбастер «Тор: Любовь и гром». Кроме этого, в его планах числятся мини-сериал с Джудом Лоу, фантастика для Apple TV+ и два анимационных сериала, основанных на повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика».

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