Находка дня: Кинотеатры призвали зрителей беречь себя и оставаться дома

Большинство американских кинотеатров по-прежнему закрыты из-за пандемии COVID-19. Несмотря на сильный удар по бизнесу, их персонал решил поддержать зрителей, пребывающих в карантине. С недавнего времени вывески кинотеатров стали украшать сообщения, призывающие людей оставаться дома, беречь свое здоровье и заботиться о других.
Похожее послание можно заметить и на фасаде кинотеатра «Пролетарий» в Воронеже. Над входом в здание появилась надпись «Оставайтесь дома».
Источники: Deadline, The Films Zone