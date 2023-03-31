Находка дня: Кинотеатры призвали зрителей беречь себя и оставаться дома

Большинство американских кинотеатров по-прежнему закрыты из-за пандемии COVID-19. Несмотря на сильный удар по бизнесу, их персонал решил поддержать зрителей, пребывающих в карантине. С недавнего времени вывески кинотеатров стали украшать сообщения, призывающие людей оставаться дома, беречь свое здоровье и заботиться о других.

Перевод: «Кинотеатр закрыт. Мы скоро вернемся. Берегите себя» Перевод: «Уверяю вас, мы не открыты. Все еще здесь? Все кончено. Идите домой» Перевод: «Берегите себя. Скоро увидимся» Перевод: «Кинотеатр закрыт до тех пор, пока жизнь перестанет быть похожей на кино. Берегите себя. Будьте добры» Перевод: «Увидимся на другой стороне » Перевод: «Мойте свои руки» Перевод: «Продолжение следует...» Перевод: «Мы преодолеем это вместе» Перевод: «Заботьтесь друг о друге» Перевод: «Пока никаких фильмов. Всем крепкого здоровья» Перевод: «Ничего не показываем, в главной роли — никто» Перевод: «Всего хорошего и будьте здоровы. Скоро увидимся» Перевод: «У нас антракт!» Перевод: «Все мероприятия отложены. Берегите себя» Перевод: «Будьте добры. Оставайтесь здоровыми» Перевод: «Дорогие, мы скучаем по вам» Перевод: «Берегите себя и свое здоровье, скоро увидимся» Перевод: «Берегите себя» Перевод: «Будьте здоровы и берегите себя. Закрыто до дальнейших уведомлений» Перевод: «Ушли порыбачить»

Похожее послание можно заметить и на фасаде кинотеатра «Пролетарий» в Воронеже. Над входом в здание появилась надпись «Оставайтесь дома».

Источники: Deadline, The Films Zone