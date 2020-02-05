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Видео: Режиссер «Шазама!» снял короткометражный хоррор во время карантина

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Будучи в изоляции, режиссер «Шазама!» Дэвид Ф. Сандберг снял короткометражный хоррор под названием «Shadowed» и поделился им на своем YouTube-канале. Фильм длится три минуты, а единственную роль в нем играет жена Сандберга Лотта Лостен.

Действие короткометражки происходит в небольшой квартире. В самом начале героиня читает книгу, после чего свет в комнате резко выключается, и на стенах начинают появляться человекоподобные тени. 

Сандберг назвал фильм дополнением к своему короткому метру «Без света», где героиня Лостен также сталкивается с паранормальным явлением. Позднее фильм перерос в одноименный полнометражный хоррор, который собрал по миру 148,8 млн. долларов при бюджете в 4,9 миллионов.  

Сейчас Сандберг работает над продолжением «Шазама!». Первая часть вышла в апреле 2019 года и заработала в кинотеатрах 365 млн. долларов при бюджете в 100 миллионов. В декабре Warner Bros. объявили, что Сандберг поставит сиквел, а Закари Ливай вновь исполнит главную роль. Недавно режиссер подтвердил, что съемки по-прежнему планируются в этом году, но пока вся работа ведется удаленно. 

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