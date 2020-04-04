Сценарист «Рика и Морти» напишет триквел «Человека-муравья»

Студия Marvel наняла сценариста для третьей части «Человека-муравья». Им стал Джефф Лавнесс, ранее работавший над сериалами «Рик и Морти» и «Чудотворцы», а также над ток-шоу «Джимми Киммел в прямом эфире». Кроме того, он писал комиксы Marvel о Человеке-пауке и Груте.

Как отмечает THR, Лавнесс присоединился к проекту, когда в Голливуде начали прекращать работу из-за вспышки коронавируса, и уже приступил к написанию сценария.

Сюжет «Человека-муравья 3» пока не раскрывается. Ожидается, что триквел поставит Пейтон Рид, режиссер первых двух частей, а звезды франшизы Пол Радд и Эванджелин Лилли вернутся к своим ролям.

Даты премьеры и начала съемок фильма пока не объявлены. Ранее из-за пандемии COVID-19 Disney сдвинула релизы почти всех проектов Marvel. Среди них — «Черная Вдова», «Вечные» и «Тор: Любовь и гром».

Источник: THR

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