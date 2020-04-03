Disney обновила график релизов. «Черная вдова» выйдет в ноябре, «Мулан» — в июле

Студия Disney обновила график премьер после изменений, вызванных вспышкой коронавируса. «Черная вдова» теперь выходит 6 ноября этого года вместо «Вечных», которые переехали на 12 февраля 2021-го, а «Мулан» стартует 24 июля вместо 9 марта.
Из-за многочисленных переносов дальнейшее расписание студии существенно изменилось. Теперь оно выглядит так:
- «Мулан» — 24 июля 2020 года.
- «Французский диспетчер» — 16 октября 2020 года
- «Черная вдова» — 6 ноября 2020 года.
- «Главный герой» — 11 декабря 2020 года.
- «Вечные» — 12 февраля 2021 года.
- «Шан-Чи и легенда десяти колец» — 7 мая 2021 года.
- «Круиз по джунглям» — 31 июля 2021 года.
- «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» — 5 ноября 2021 года.
- «Тор: Любовь и гром» — 18 февраля 2022 года
- «Индиана Джонс 5» — 29 июля 2022 года.
Кроме того, Disney решила не выпускать в кинотеатрах фэнтези «Артемис Фаул». Картина Кеннета Браны станет первым блокбастером студии, который выйдет прямиком на Disney+.
«Вестсайдская история» Стивена Спилберга и «Последняя дуэль» Ридли Скотта все еще выходят 18 и 25 декабря этого года соответственно.
Без новых дат по-прежнему остаются «Новые мутанты», «Женщина в окне», «Оленьи рога» и «История Дэвида Копперфилда».
Источник: Deadline
Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.