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Disney обновила график релизов. «Черная вдова» выйдет в ноябре, «Мулан» — в июле

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Студия Disney обновила график премьер после изменений, вызванных вспышкой коронавируса. «Черная вдова» теперь выходит 6 ноября этого года вместо «Вечных», которые переехали на 12 февраля 2021-го, а «Мулан» стартует 24 июля вместо 9 марта.

Из-за многочисленных переносов дальнейшее расписание студии существенно изменилось. Теперь оно выглядит так:

Кроме того, Disney решила не выпускать в кинотеатрах фэнтези «Артемис Фаул». Картина Кеннета Браны станет первым блокбастером студии, который выйдет прямиком на Disney+.

«Вестсайдская история» Стивена Спилберга и «Последняя дуэль» Ридли Скотта все еще выходят 18 и 25 декабря этого года соответственно. 

Без новых дат по-прежнему остаются «Новые мутанты», «Женщина в окне», «Оленьи рога» и «История Дэвида Копперфилда». 

Источник: Deadline

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