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Том Холланд и Джейк Джилленхол поучаствовали в фитнес-челлендже. Они надели футболки, стоя на руках

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Во время самоизоляции Том Холланд решил поучаствовать в новом фитнес-челлендже. Актер поделился видео, на котором он пытается надеть футболку, стоя на руках и опираясь ногами о стену.

Справившись с испытанием, Холланд бросил вызов трем коллегам — Джейку ДжилленхолуХаррисону Остерфилду и Райану Рейнольдсу.

Джилленхол справился гораздо быстрее Холланда и в конце бросил вызов Хью Джекману.

Вместо того чтобы продолжить челлендж, Рейнольдс озадаченно посмотрел в камеру и отказался от участия.

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